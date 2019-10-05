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ИзвестияПредставители Киева посетят Донбасс на следующей неделе
Согласно заявлению офиса украинского лидера, представители Киева на следующей неделе посетят населенные пункты Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.
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В больнице, где лежит Заворотнюк, проходит служебное расследование Медсестру, которая сделала снимки умирающей звезды, планируют привлечь к ответственности.
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