Политика
РИА Новости КрымПредставители Крыма выступят на заседании Совбеза ООН
На заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа крымская делегация выступит в режиме онлайн, сообщила РИА Новости глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
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Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
Политика
НАТО проведет заседание из-за выхода США из Договора по открытому небу
Североатлантический совет НАТО 22 мая соберет экстренное заседание в связи с выходом США из Договора по открытому небу.
РБК 17:55
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета 17:20
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Здоровье
Риск диабета и гипертонии снижают молочные продукты
ToDay News Ufa 19 мая в 11:40
Происшествия
Семья Хашогги простила убийц журналиста
Эр-Рияд, 22 мая 2020, 04:39 — REGNUM Семья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги простила убийц.
REGNUM 21:39
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
Авто
Компания Toyota презентовала Toyota Venza нового поколения
Компания Toyota официально презентовала кроссовер Toyota Venza новой генерации.
Новые автомобили 18 мая в 23:22
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию
Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru 12:45
Кино
Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе
Вестник Кавказа 19:45
Общество
Доктор Мясников назвал причину «русского чуда» во время коронавируса
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал причины «русского чуда» во время коронавируса.
Lenta.ru 22:44
Общество
Пекин ответил на планы США ввести санкции
Пекин, 21 мая 2020, 18:42 — REGNUM Американский закон о санкциях против Китая вызовет ответные меры, сообщил 21 мая журналистам Чжан Есуй, официальный представитель третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей.
REGNUM 11:42
Музыка
Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров
Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрало сто миллионов просмотров на YouTube — скорость прироста этого показателя стала рекордной в истории Евровидения, сообщается на официальном сайте конкурса.
РИА Новости 18:26
Общество
Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине
В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что 14 медиков города Долинск не получили выплаты за апрель на общую сумму 415 тысяч рублей из-за отсуствия специального образования, указано в сообщении.
Газета.Ru 20:59
Экономика
Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции
В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 11:01
Гаджеты
Samsung представил новый бюджетный смартфон с мощным аккумулятором
RuNews24.ru 19 мая в 14:45
Шоу-бизнес
Новое фото Дженнифер Лопес встревожило подписчиков. И вот почему
На днях 50-летняя Дженнифер Лопес опубликовала в своем Инстаграме новое фото из спортзала, где она проводит довольно много времени.
Grazia вчера в 23:12
Происшествия
Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма
Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма.
ТАСС 05:35
Общество
Попова: в России прививать от коронавируса начнут с групп риска
Москва, 22 мая 2020, 06:15 — REGNUM При отсутствии возможности изготовления вакцины для всего населения России прививать на первом этапе будут группы риска, сообщила 21 мая журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
REGNUM 23:15
Здоровье
Врачи предупредили об опасности мефлохина при профилактике COVID-19
Противомалярийный препарат мефлохин доказал свою эффективность при лечении COVID-19 – его маленькая доза способна уничтожить коронавирус всего за 48 часов, сообщили в ФМБА.
Газета.Ru 12:43
Технологии
В Бразилии разработали первый генетический тест на коронавирус
Бразильская клиника «Альбер Эйнштейн» создала первый в мире определяющий коронавирус генетический тест.
Gazeta.SPb 23:06
Происшествия
Крушение SSJ 100 потребовало паузы
Коммерсантъ 11:46
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor получат процессоры MediaTek
По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым.
iReactor 02:54
Общество
Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 18:36