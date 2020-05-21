Политика
РИА Новости КрымПредставители Крыма выступят на заседании Совбеза ООН
На заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа крымская делегация выступит в режиме онлайн, сообщила РИА Новости глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Украинские общественники из Крыма расскажут об ущемлении их прав на Украине
ИА Красная Весна21 мая в 04:59
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Путешествия
Кипр возобновит международное авиасообщение с 9 июня
Правительство Кипра откроет с 9 июня международное авиасообщение для аэропортов Ларнаки и Пафоса.
Известия вчера в 12:37
Общество
Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику
Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
РБК вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Общество
Вакцина МГУ от COVID-19 включена в список перспективных вакцин ВОЗ
«Двадцать второго мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 13:24
Космос
SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9
Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском вчера в 19:47
Происшествия
В Дагестане ликвидировали шесть боевиков
ТАСС вчера в 10:49
Экономика
«Сургутнефтегаз» снизит дивиденды по привилегированным акциям в 8 раз
Если акционеры утвердят рекомендацию, это будет означать, что дивиденды по привилегированным акциям «Сургутнефтегаза» снизятся в 7,8 раза — по итогам 2018 года компания выплатила владельцам привилегированных бумаг ₽7,62.
РБК 20 мая в 02:55
Общество
В Подмосковье отменен пропускной режим
С 23 мая в Подмосковье отменяется пропускной режим. Об этом в своем Instagram заявил глава региона Андрей Воробьев.
Российская газета вчера в 11:26
Гаджеты
Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X
Вчера компания Intel начала продажи старших моделей процессоров Comet Lake-S, в том числе и флагманского Core i9-10900K.
3DNews 21 мая в 06:21
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах РФ
Госдума сегодня, 21 мая, приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 21 мая в 07:16
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия вчера в 04:55
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова
Lenta.ru вчера в 13:25
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском вчера в 20:11
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Наука
До 220 млн человек оказались под угрозой отравления мышьяком
Примерно 94% азиатов могут находиться под угрозой.
ToDay News Ufa вчера в 15:40
Кино
Звезды «Игры престолов» сыграют в вампирском фильме
Главные роли в фильме сыграют звезды «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа.
Кinomania 21 мая в 13:32
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Газета.Ru 21 мая в 17:15
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru вчера в 21:43
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Здоровье
В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса
Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45
Происшествия
В Иркутске пропали четыре ребёнка
Иркутск, 23 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет.
REGNUM вчера в 22:29
Здоровье
Когда закончится пандемия коронавируса и что будет дальше с SARS-Cov-2
С другой стороны, пандемические штаммы "азиатского гриппа" 1957 — 58 годов достаточно быстро покинули человеческую популяцию.
РБК 21 мая в 06:00
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
РИА Новости вчера в 18:23
Экономика
«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка
В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
REGNUM 21 мая в 10:06
Общество
Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике
Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом.
Тульские новости вчера в 08:30
Футбол
«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:21
Космос
NASA раскрывает эволюцию Красной планеты с помощью марсохода Curiosity
Марсоход Curiosity помогает найти ответы на вопросы о том, была ли обитаема Красная планета.
HotGeo вчера в 09:37