Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выехали на контрольный пункт пропуска "Горловка-Майорск" в соседней самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) для обмена пленными с украинской стороной, передает корреспондент "Интерфакса".

с чего всё началось

Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.

Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной

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