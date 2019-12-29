Политика
REGNUMПредставители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной
Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
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Политика
Удерживаемые украинцы доставлены на пункт обмена
Удерживаемые в ДНР и ЛНР в результате конфликта в Донбассе лица доставлены в воскресенье на место, где будет производиться обмен пленными по формуле "всех на всех".
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Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
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