Политика
REGNUMПредставители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной
Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
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с чего всё началось
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики выполнили все условия для проведения обмена удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе лицами, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.РИА Новостивчера в 10:55
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Представители ЛНР выехали на обмен удерживаемыми лицами с украинской стороной
Говорит Москвавчера в 23:57
В ЛНР сообщили о выполнении всех условий для обмена пленными с Киевом
Московский Комсомолецвчера в 10:51
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:47, Ашберн
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