Представители самопровозглашенной Луганской народной республики выполнили все условия для проведения обмена удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе лицами, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

с чего всё началось

Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.

Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной

Общество В России с нового года меняются правила регистрации автомобилей Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.

Политика Новак назвал вариант достройки «Северного потока-2» Глава Минэнерго Александр Новак рассказал, как можно завершить проект "Северный поток — 2", и оценил сроки его запуска, передает РИА Новости.

Политика Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.