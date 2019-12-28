Политика

REGNUMREGNUMПредставители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной

Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики выполнили все условия для проведения обмена удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе лицами, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
РИА Новостивчера в 10:55

Подробнее о событии

Представители ЛНР с группой пленных выехали на обмен с Украиной

РИА Новостивчера в 23:55

Удерживавшиеся в ЛНР в связи с конфликтом в Донбассе лица убыли из Луганска к месту обмена

ТАССвчера в 23:57

Представители ЛНР выехали на место обмена пленными с Украиной

РЕН ТВвчера в 23:59

Представители ЛНР выехали на обмен удерживаемыми лицами с украинской стороной

Говорит Москвавчера в 23:57

В ЛНР сообщили о выполнении условий для обмена пленными

Газета.Ruвчера в 11:22

В ЛНР сообщили о выполнении всех условий для обмена пленными с Киевом

Московский Комсомолецвчера в 10:51

В ЛНР заявили о выполнении всех условий для обмена пленными с Киевом

RT на русскомвчера в 12:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:47, Ашберн
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

РИА Новости 27 декабря в 17:19
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России в женском одиночном катании. Соревнования проходят в Красноярске.
ТАСС Спорт вчера в 09:55
Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
РБК 00:43
Происшествия

Четыре человека погибли в результате ДТП в Вологодской области

RT на русском вчера в 22:37
Общество

В России с нового года меняются правила регистрации автомобилей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.
BFM.ru 26 декабря в 07:33
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Lenta.ru вчера в 14:09
Хоккей

Три передачи Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Торонто»

Одним из героев матча стал российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
ГЛАС.RU вчера в 23:35
Футбол

В «Монако» сменился главный тренер

Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
РБК вчера в 16:57
Космос

Путь длиною в 1000 лет: чтобы выжить, человеку придётся покинуть Солнечную систему

Первое поколение, которое отправится в это тысячелетнее путешествие, родит новых людей.
Rusvesna.su вчера в 21:31
Происшествия

Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

ТАСС вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru вчера в 06:24
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.
Москва 24 27 декабря в 07:16
Происшествия

Число жертв крушения самолета в Казахстане возросло до 14

14 человек погибли, еще 35 пострадали при крушении пассажирского самолета Fokker-100 в Алма-Ате.
Известия 26 декабря в 23:26
Хоккей

Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России

REGNUM вчера в 21:16
Биатлон

Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
РИА Новости вчера в 13:18
Культура

Шнуров высмеял Сюткина в «Вечернем Урганте»

Gazeta.SPb 00:02
Политика

Новак назвал вариант достройки «Северного потока-2»

Глава Минэнерго Александр Новак рассказал, как можно завершить проект "Северный поток — 2", и оценил сроки его запуска, передает РИА Новости.
Суть событий 27 декабря в 11:17
Здоровье

Исследователи выявили рост заболеваемости детей в России

В России в период с 2000 по 2018 год заболеваемость детей выросла на 19%.
Известия 00:17
Шоу-бизнес

Наташа Королева не собирается венчаться с Сергеем Глушко

Наташа Королева рассказала, появилось ли у неё желание венчаться с Сергеем Глушко.
Дни24 вчера в 14:30
Футбол

Экс-агент Дзюбы: «Это непростой клиент. Многое решает отец»

Матч ТВ вчера в 19:14
Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией

Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Известия вчера в 17:07
Здоровье

В Крыму начались рейды по незаконной продаже снюсов

В Крыму начались рейды, нацеленные на выявление незаконной продали снюсов.
Krym.News вчера в 03:45
Политика

Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
Газета.Ru вчера в 13:01
Спорт

Ганус прокомментировал письмо РУСАДА о несогласии с вердиктом WADA

Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал отправленное им в WADA письмо о несогласии с вердиктом в отношении российского спорта.
ProstoProSport 27 декабря в 05:22
Общество

Россиянам дали рекомендации по выбору продуктов к новогоднему столу

Эксперты поделились с россиянами рекомендациями по выбору продуктов к новогоднему столу.
Lenta.ru вчера в 22:26
Происшествия

В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка

Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
РИА Новости вчера в 13:39
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Политика

В МИД России рассказали о назначении нового департамента

В Facebook министерство напоминает, что Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия

Несколько человек пострадали при атаке с ножом у синагоги в Нью-Йорке

Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом, которое произошло возле здания синагоги в пригороде Нью-Йорка.
RT на русском вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости 26 декабря в 11:13
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное