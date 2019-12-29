Политика
Life.ruПредставители ЛНР выехали на обмен пленными с Украиной
На пункт пропуска "Майорск" в Донбассе выехали представители Луганской Народной Республики для обмена удерживаемыми лицами и пленными с украинской стороной. Об этом журналистам сообщила руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева.
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Политика
Киев и Донбасс провели обмен пленными
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