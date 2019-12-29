Представители самопровозглашенной Луганской народной республики отправились на пункт пропуска "Майорск", где должен пройти обмен удерживаемыми лицами с украинской стороной, сообщила руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева.

с чего всё началось

Рано утром 29 декабря представители Луганской народной республики (ЛНР) направились к КПП «Горловка-Майорск», расположенному в Донецкой народной республике (ДНР) для обмена удерживаемыми лицами с Киевом, передаёт агентство «Интерфакс».

Представители ЛНР выехали к месту обмена пленными с Украиной

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