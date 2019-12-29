Политика
Life.ruПредставители ЛНР выехали на обмен пленными с Украиной
На пункт пропуска "Майорск" в Донбассе выехали представители Луганской Народной Республики для обмена удерживаемыми лицами и пленными с украинской стороной. Об этом журналистам сообщила руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева.
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Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
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Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене
Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме.
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
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Илон Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил пользователям на своей странице в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Происшествия
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В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб
Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.
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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, что тот уделил время 11-летнему жителю Казахстана Али Турганбекову, родившемуся без ног.
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Умерла актриса, сыгравшая «Лолиту»
Лайон получила мировую известность после выхода на экраны в 1962 году фильма Стэнли Кубрика "Лолита".
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«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток
"Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде
Политика
Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши
Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
Политика
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о соглашениях с Россией
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил слова главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева о том, что тексты соглашений между Москвой и Киевом не были согласованы.
Происшествия
В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке
В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
Общество
Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть в аэропорты комнаты для курения — так называемые курилки.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом
Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
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Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года
Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Финансы
Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
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Биатлонист Мухамедзянов победил в спринте на «Ижевской винтовке»
Ранее биатлонист Алексей Слепов занял первое место в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке», писал NEWS.ru.
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В Тольятти во время выступления упал канатоходец
Здоровье
Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры
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Политика
Байден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа
Бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.