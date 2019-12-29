Политика

Life.ruLife.ruПредставители ЛНР выехали на обмен пленными с Украиной

На пункт пропуска "Майорск" в Донбассе выехали представители Луганской Народной Республики для обмена удерживаемыми лицами и пленными с украинской стороной. Об этом журналистам сообщила руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Представители ЛНР привезли пленных для обмена близ Горловки

РИА Новости03:15

Представители ЛНР выехали к месту обмена пленными с Киевом

Интерфаксвчера в 23:54

Представители ЛНР с группой удерживаемых лиц выехали к месту обмена

Коммерсантъ00:21

Представители ЛНР выехали на место обмена пленными с Киевом

RT на русском00:14

Представители ЛНР выехали на место обмена пленными с украинской стороной

РБК00:10

В ЛНР сообщили, что к месту обмена направлены удерживавшиеся на территории республики лица

ТАССвчера в 23:57

Представители ЛНР выехали на место обмена пленными с украинской стороной

Известия00:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

ТАСС 04:53
Общество

Диетологи назвали простые способы ускорить обмен веществ

Газета.Ru 03:11
Хоккей

Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ

Известия вчера в 21:26
Политика

Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене

Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме.
REGNUM 27 декабря в 06:33
Общество

На Тверскую привезли искусственный снег

Искусственный снег появился и в парке «Зарядье». Депутат МГД Сергей Митрохин считает искусственный снег в Москве излишеством.
Эхо Москвы вчера в 14:03
Политика

В Донбассе начался обмен пленными

РИА Новости 03:45
Общество

«Роскосмос» осуществит около 50 космических пусков в 2020 году

РИА Новости вчера в 12:39
Единоборства

Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
REGNUM 00:56
Фигурное катание

Туктамышева представила новый показательный номер

Газета.Ru 04:12
Хоккей

Овечкин вышел на третье место по голам в большинстве за карьеру в НХЛ

РБК вчера в 23:45
Общество

Илон Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил пользователям на своей странице в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Газета.Ru 04:16
Происшествия

В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга

В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
Газета.Ru 02:47
Происшествия

В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб

Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.
РБК 04:52
Здоровье

Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
ToDay News Ufa 26 декабря в 11:39
Футбол

Хабиб поблагодарил Роналду за визит к мальчику, родившемуся без ног

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, что тот уделил время 11-летнему жителю Казахстана Али Турганбекову, родившемуся без ног.
Чемпионат 02:51
Кино

Умерла актриса, сыгравшая «Лолиту»

Лайон получила мировую известность после выхода на экраны в 1962 году фильма Стэнли Кубрика "Лолита".
Московский Комсомолец вчера в 03:18
Общество

«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток

"Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств.
ТАСС 03:24
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде

РИА Новости вчера в 08:56
Политика

Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
Газета.Ru вчера в 13:01
Политика

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о соглашениях с Россией

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил слова главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева о том, что тексты соглашений между Москвой и Киевом не были согласованы.
Аргументы недели 03:43
Происшествия

В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке

В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
REGNUM вчера в 06:25
Общество

Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть в аэропорты комнаты для курения — так называемые курилки.
Lenta.ru вчера в 10:00
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости 26 декабря в 11:13
Кино

Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года

Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.
iReactor 27 декабря в 20:07
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 27 декабря в 17:19
Финансы

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
РИА Новости 00:00
Биатлон

Биатлонист Мухамедзянов победил в спринте на «Ижевской винтовке»

Ранее биатлонист Алексей Слепов занял первое место в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке», писал NEWS.ru.
News.ru 04:24
Происшествия

В Тольятти во время выступления упал канатоходец

Известия вчера в 18:20
Здоровье

Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры

Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
RT на русском вчера в 20:29
Политика

Байден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
РБК вчера в 18:31
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное