Политика

Life.ruLife.ruПредставители ЛНР выехали на обмен пленными с Украиной

На пункт пропуска "Майорск" в Донбассе выехали представители Луганской Народной Республики для обмена удерживаемыми лицами и пленными с украинской стороной. Об этом журналистам сообщила руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:23, Ашберн
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