Экономика
РИА НовостиПредставители Москвы рассказали о «российском сэндвиче» в деле ЮКОСа
Представитель России на процессе в Гааге по делу ЮКОСа рассказал об одной из схем, которую руководство компании использовало для отмывания денег. В Нидерландах бывшие мажоритарные акционеры ЮКОСа оспаривают отмену решения о выплате им 50 миллиардов долларов Россией.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 19:53, Вашингтон
Политика
Зеленский пообещал пригласить Трампа на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на успешное развитие отношений с Соединенными Штатами и собирается пригласить американского лидера Дональда Трампа посетить Украину.
Экономика сегодня 16:19
Политика
Песков пояснил свои слова о расстрелах в США без суда и следствия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человека застрелили бы без суда и следствия.
Lenta.ru 08:52
Происшествия
В Чите стражи порядка нашли вора двух дорогих велосипедов
Полицейские начали искать похищенное и увидели, что в интернете один из пользователь разместил объявление о продаже велосипедов той же марки.
Evo-rus.com 04:26
Происшествия
Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 11:34
Политика
Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 16:20
Политика
В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском 11:21
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Технологии
В России появится идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу
В России начата работа над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Реальное время вчера в 20:50
Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 15:28
Происшествия
Россияне отсудили миллион за забытые в теле новорожденной салфетки
В Чите медсестра Забайкальского краевого перинатального центра забыла салфетки во влагалище новорожденной девочки, о чем стало известно лишь спустя три месяца после выписки.
Lenta.ru 08:59
Хоккей
«Торпедо» в овертайме обыграло минское «Динамо»
Нижегородское «Торпедо» на домашней площадке обыграло минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ.
Чемпионат 14:33
Гаджеты
Новые модели iPhone продаются в России лучше предыдущих
По данным представителей «Билайн», в первые часы после начала продаж спрос на новые модели iPhone вырос в четыре раза по сравнению с новинками 2018 г. В интернет-магазине Ozon первая партия новых моделей разошлась за 4 часа, рассказали представители компании.
Ведомости 22 сентября в 14:48
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Авто
Volkswagen рассказал о новом Jetta для РФ
Volkswagen раскрыл первую информацию о седане Jetta для рынка России.
Тарантас Ньюс 05:24
Экономика
Президентом «Башнефти» стал глава крупнейшего актива «Роснефти»
Президентом «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, говорится в сообщении «Башнефти».
РБК 14:39
Политика
Началось заседание «астанинской тройки»
Встреча на министерском уровне "астанинской тройки" - России, Турции и Ирана - началась "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН.
ТАСС 17:52
Политика
Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета
Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.
RT на русском 08:39
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима
Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Газета.Ru 02:49
Авто
В каких автомобилях самые лучшие мультимедийные системы
Авторитетная американская компания J. D. Power, анализирующая качество товаров, опубликовала результаты исследования мультимедийных комплексов автомобилей, предложенных на рынке (2019 Multimedia Quality and Satisfaction Study).
АвтоВзгляд вчера в 07:58
Политика
В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Ранее Трамп и Дуда обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 17:40
Шоу-бизнес
София Ротару в романтическом образе в Портофино поделилась новыми фото
Недавно стало известно, что она со своей семьей собралась в отпуск. Вместе они решили отправиться в Италию.
Bimru.ru вчера в 07:21
Происшествия
В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки
Известия вчера в 11:06
Происшествия
Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали
RT на русском 19:11
Происшествия
Сахалинские поисковики увековечили память погибшего в Тымовском районе экипажа Ту-2
В распоряжении поисковиков была архивная справка, в которой говорилось следующее: 26 ноября 1949 года потерпел катастрофу самолет Ту-2 454-го бомбардировочного авиационного полка 334-ой бомбардировочной авиационной дивизии.
Сахалин.Инфо 17:42
Политика
Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.
Газета.Ru 17:20
Футбол
Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года
Напомним, к середине сентября в Петербурге более пяти тысяч волонтёров подали заявки на участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу УЕФА, часть матчей которого пройдёт в Северной столице в 2020 году.
Форпост Северо-Запад 14:50
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06