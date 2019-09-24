Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПредставители Москвы рассказали о «российском сэндвиче» в деле ЮКОСа

Представитель России на процессе в Гааге по делу ЮКОСа рассказал об одной из схем, которую руководство компании использовало для отмывания денег. В Нидерландах бывшие мажоритарные акционеры ЮКОСа оспаривают отмену решения о выплате им 50 миллиардов долларов Россией.
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