Политика

REGNUMREGNUMПредставители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене

Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме. «Переговоры в Вене продолжаются», — сказал журналистам представитель Газпрома.
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с чего всё началось
Глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон в беседе с агентством «Интерфакс-Украина» предположил
, что переговоры затянутся на выходные.
РБКвчера в 05:54

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В Вене возобновились российско-украинские переговоры по газу

REGNUM04:33

Переговоры между Россией и Украиной по газу в Вене продолжаются уже шесть часов

ТАССвчера в 11:37

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Московский Комсомолецвчера в 05:22

«Газпром» продолжает переговоры с Украиной в Вене

Rambler News Serviceвчера в 05:30

Россия и Украина продолжили газовые переговоры

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В «Газпроме» сообщили о продолжении шедших «до ночи» переговоров с Киевом

РБКвчера в 05:54

В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу

RT на русском27 декабря в 06:09
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:27, Ашберн
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Коммерсантъ 12:58
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REGNUM 27 декабря в 08:42
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