Политика
Говорит МоскваСША передали Киеву важные данные по авиакатастрофе в Иране
Сегодня Зеленский призвал международных партнёров предоставить данные и доказательства по авиакатастрофе украинского самолёта в Иране. Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января.
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с чего всё началось
По словам Пристайко, вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским они встретились с «представителями США, в частности с руководителем посольства на Украине Кристиной Квин».RT на русском06:14
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Винокур выступил против приостановки выпуска «Смехопанорамы»
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По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
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СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
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Суд повторно рассмотрит жалобу на итоги выборов президента Абхазии
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Официально свой пост специалист покинет в июне после завершения сезона. Эрнесто Вальверде возглавляет «Барселону» с 2017 года.
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Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО
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Киев потребует компенсацию, если украинский Boeing в Иране был сбит
Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана.
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Дубль Капризова принес ЦСКА победу над «Куньлунем»
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Цены на автомобили подскочили в России
Многие автопроизводители уже увеличили цены на автомобили минимально на 2 процента, а машины некоторых марок подорожали сразу на 6 процентов.
Общество
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Дочь экс-президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению.
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Назван самый кассовый мультфильм в истории
«Холодное сердце — 2» стало самым кассовым мультфильмом за всю историю кинематографа.
Армия и оружие
Россия и Турция договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе
Россия и Турция договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе с 00:01 в воскресенье 12 января.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Шоу-бизнес
Бузова привезла жениха в самый дорогой отель на Пхукете
После отдыха в Куршевеле Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в Таиланд.
Общество
СBS: c места крушения Boeing в Тегеране убрали улики
С места крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране забирают улики и убирают мусор.
Политика
В Польше хотят получить независимость от газа из России
Без альтернатив Российский газ поставляется в Польшу по долгосрочному контракту, который действует с 1996 года.
Шоу-бизнес
Красивые и счастливые: Пугачева и Галкин вывели детей в кино
10 января звездная чета Максим Галкин и Алла Пугачева сходили в кино вместе с детьми Лизой и Гарри.
Гаджеты
У Samsung Galaxy A51 может появиться новая версия
Биатлон
Объявлены составы сборных России на биатлонные эстафеты в Оберхофе
Составы мужской и женской сборных России на эстафетные гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе обнародовал Международный союз биатлонистов.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Экономика
Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет
Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-м — 13 млрд руб.
Политика
Правительство обеспечит безопасность россиян на Ближнем Востоке
Российский кабмин оперативно примет все необходимые меры для обеспечения безопасности россиян, включая их эвакуацию, при обострении ситуации на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.