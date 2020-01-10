Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваСША передали Киеву важные данные по авиакатастрофе в Иране

Сегодня Зеленский призвал международных партнёров предоставить данные и доказательства по авиакатастрофе украинского самолёта в Иране. Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января.
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 Пристайко, вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским они встретились с «представителями США, в частности с руководителем посольства на Украине Кристиной Квин».
RT на русском06:14

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Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране

Газета.Ru10:21

США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране

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США передали Украине «важные данные» по гибели «Боинга»

Вести.Ru06:45

Президент Украины Владимир Зеленский получил от американских властей данные о крушении лайнера близ Тегерана

Эхо Москвы06:32

Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране

Lenta.ru06:31

США передали Киеву данные о крушении самолета в Иране

ТАСС06:26

МИД Украины сообщил о получении «важных данных» от США

РБК07:05
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Объявлены составы сборных России на биатлонные эстафеты в Оберхофе

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Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
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