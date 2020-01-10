Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране

Представители американских властей передали президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе МИД страны Вадиму Пристайко "важные данные" о крушении украинского пассажирского самолета в Иране.
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Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИДа Вадим Пристайко встретились с представителями США и получили от них «важные данные», сообщил украинский министр в Twitter
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