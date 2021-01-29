Представители TikTok, Telegram, Facebook и «ВКонтакте» вызваны в Роскомнадзор
Представителям соцсетей направлены письма. Они прибудут для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в несогласованых митингах. Подобное нарушение попадает под статью 13.41 КоАП РФ и влечет за собой штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.В источнике
С чего всё началось
«Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях», — говорится в сообщении
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Представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в Роскомнадзор
RT на русскомвчера в 15:32