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Вести.Ru
Вести.Ru

Представители TikTok, Telegram, Facebook и «ВКонтакте» вызваны в Роскомнадзор

Представителям соцсетей направлены письма. Они прибудут для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в несогласованых митингах. Подобное нарушение попадает под статью 13.41 КоАП РФ и влечет за собой штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.В источнике
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С чего всё началось
«Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях», — говорится в сообщении
.
RT на русскомвчера в 15:32
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Коммерсантъ

Роскомнадзор вызвал представителей Tik-Tok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте»

Коммерсантъ16:15
RT на русском

Представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в Роскомнадзор

RT на русскомвчера в 15:32
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Роскомнадзор вызвал представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВК»

РИА Новостивчера в 15:52
ТАСС

Представителей Tik-Tok, Facebook и Telegram вызвали в Роскомнадзор

ТАССвчера в 15:48
URA.Ru

Представителей TikTok вызвали в Роскомнадзор из-за протестов

URA.Ruвчера в 15:45
РЕН ТВ

Представители TikTok, Telegram и Facebook вызваны в Роскомнадзор

РЕН ТВвчера в 15:34
Lenta.ru

Роскомнадзор вызвал представителей соцсетей из-за призывов к протестам

Lenta.ru16:13

Грушко рассказал о «скользком пути», на который встал Евросоюз

Евросоюз вступил на "скользкий путь", создавая "горизонтальные" санкционные механизмы, которые создают неопределенность в отношениях с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в беседе с журналистами в Афинах.
РИА Новости18:03