Представителям соцсетей направлены письма. Они прибудут для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в несогласованых митингах. Подобное нарушение попадает под статью 13.41 КоАП РФ и влечет за собой штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

С чего всё началось «Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях», — говорится в сообщении RT на русском вчера в 15:32