Политика
КоммерсантъПредставители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Читать в источнике
Оценить986
Подробнее о событии
Показать все источники
Сенатор Косачев назвал демарш западной четверки в СБ ООН по Крыму беспрецедентным
Национальная служба новостей05:30
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика
Рябков оценил последствия выхода США из Договора об открытом небе
Союзники США после выхода Штатов из Договора по открытому небу могут найти способ делиться информацией, но это будет иметь проблемы с политической и юридической точек зрения, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в субботу в телепрограмме "Большая игра" на Первом канале.
РИА Новости 11:29
Происшествия
В Киеве задержаны 19 человек после беспорядков у офиса Медведчука
Киев, 23 мая 2020, 18:00 — REGNUM 19 человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в ходе беспорядков возле офиса главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в столице Украины городе Киеве.
REGNUM 11:00
Общество
Антикоронавирусная вакцина может появиться к концу лета
Как рассказал в субботу директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, безопасная эффективная вакцина может появиться к концу лета.
Вести.Ru 04:59
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ 21 мая в 21:36
Происшествия
Стала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы пытался захватить мужчина, приехавший в столицу из другого региона, сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 10:39
Общество
«Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке
Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года.
Интерфакс 06:13
Политика
ЦИК возобновил подготовку к голосованию по Конституции
Центризбирком возобновил финансирование подготовительных мероприятий общероссийского голосования по поправкам в Основной закон.
Право.ру вчера в 03:02
Общество
После жалобы на нехватку денег Тарзана позвали работать в такси
Супруг Наташи Королевой пожаловался на то, что врачам, «бабушкам и дедушкам» помогают финансово, а артистам – нет Сергей Глушко, более известный как Тарзан, пожаловался на то, что ему в период самоизоляции не хватает денег.
КМВ Новости 10:35
Происшествия
За день в Пермском крае умерли 4 пациента с коронавирусом
Пермь открытая 06:51
Политика
В Северной Корее признали неспособность Ким Ир Сена телепортироваться
Официальное печатное издание Северной Кореи предположительно опровергло факт того, что основатель страны, Ким Ир Сен, мог телепортироваться в пространстве.
Lenta.ru 11:10
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor вчера в 07:44
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Происшествия
Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения
Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
ANNA-News 11:19
Авто
Mazda начала выпуск первого электромобиля Mazda MX-30
Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.
32CARS.ru 20 мая в 12:26
Экономика
Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
"При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании.
REGNUM вчера в 13:30
Общество
Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве
Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщил CNN.
Право.ру 07:16
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
В субботу, 23 мая, стало известно, что в Петербурге умерла 30-летняя Мария Симонова.
Поребрик.Медиа 11:38
Киберспорт
OverDrive: Buster покинет состав Virtus.pro
CyberSport.ru вчера в 16:03
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv 10:48
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ вчера в 07:03
Фигурное катание
Загитова начнет тренировки в Новогорске позднее других фигуристок
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновит тренировки в составе сборной России позднее других фигуристок.
Metaratings 10:11
Игры
Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
Игромания.ру 09:10
Общество
Омские вахтовики устроили бунт в «коронавирусном» госпитале
В омском Минздраве рассказали о бунте, который накануне устроили рабочие-вахтовики с Чаяндинского месторождения, находящиеся в госпитале ветеранов войн, расположенном в центре города возле здания мэрии.
РИА ОмскИнформ вчера в 10:27
Общество
Кабмин выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома
Компания 21 мая в 06:01
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС 04:27
Наука
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
Политика
В России назвали дату снятия ограничений в регионах
По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
Футбол
«Слуцк» и «Рух» победителя не выявили
"Слуцк" дома не смог обыграть "Рух" в матче 10-го тура чемпионата Беларуси.
Soccer.ru 11:24
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости вчера в 08:57
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Интерфакс 11:17