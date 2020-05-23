Политика
КоммерсантъПредставители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
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Сенатор Косачев назвал демарш западной четверки в СБ ООН по Крыму беспрецедентным
Национальная служба новостей05:30
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:51, Ашберн
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Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец 09:00
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ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
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Сатановский рассказал о «бардаке» в России: «Голикова одним видом панику наводит»
«Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам», - продолжил эксперт.
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В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
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В Ингушетии зарегистрировали землетрясение
Магас, 24 мая 2020, 01:06 — REGNUM Подземные толчки зафиксированы в двух городах и поселке в Ингушетии, 24 мая сообщает пресс-служба управления МЧС по республике.
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Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
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Заразившийся коронавирусом Бакаев обратился к болельщикам
Бакаев поблагодарил всех болельщиков «Спартака» за поддержку и призвал всех россиян оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусом.
ProstoProSport 15:45
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ВМС США испытали лазер против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
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Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.
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ЦИК возобновил подготовку к голосованию по Конституции
Центризбирком возобновил финансирование подготовительных мероприятий общероссийского голосования по поправкам в Основной закон.
Право.ру вчера в 03:02
Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском 17:30
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Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
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Microsoft готовит глобальное обновление для Windows 10
Компания Microsoft готовит глобальное обновление для Windows 10. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:47
Происшествия
В Забайкалье выявили 758 носителей SARS-CoV-2
Чита, 23 мая 2020, 07:51 — REGNUM Оперативный штаб Забайкальского края утром 23 мая известил о том, что в регионе выявлено уже 758 носителей коронавируса, причём 31 из них — за последние сутки.
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Госдума одобрила в первом чтении меры налоговой поддержки
Госдума в первом чтении приняла законопроект о мерах поддержки граждан, бизнеса и НКО на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 21 мая в 09:30
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Павел Погребняк: Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок
Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок, - цитирует Погребняка РИА Новости.
Советский спорт 16:30
Общество
В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
Наука
В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, имеет только 50% шансов на успех, заявил газете Telegraph глава проекта в Оксфорде профессор Адриан Хилл.
РИА Новости 19:43
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
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Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
Здоровье
Евгений Куйвашев рассказал о правилах госпитализации с коронавирусом
Жительница города Заречный Свердловской области рассказала губернатору Евгению Куйвашеву о том, что она вместе с мужем и детьми заболела коронавирусом.
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Борис Моисеев перестал узнавать друзей
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Великобритания введет двухнедельный карантин для въезжающих в страну
С 8 июня Великобритания введет обязательный 14-дневный карантин для въезжающих в страну, сообщила министр внутренних дел страны Прити Пател.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Авто
Great Wall отчиталась о росте продаж автомобилей Haval
Great Wall отчиталась о росте продаж автомобилей Haval на 42%, когда было продано 57 098 кроссоверов марки.
Tvoe-avto.com 03:40
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«Барселона» исключила уход шестерых игроков летом
Единственным игроком, которого сине-гранатовые хотели бы приобрести летом, является Лаутаро Мартинес, и ради его перехода клуб готов пожертвовать некоторыми игроками.
Газета.Ru 08:26