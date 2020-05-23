Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались участвовать в посвященном ситуации в Крыму заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", которое инициировала Россия. Об этом сообщило российское постпредство.

с чего всё началось

Дипломаты отмечают, что представители Великобритании, США и Эстонии также "не почтили своим присутствием" эту встречу и, таким образом, не только нарушили сложившуюся в Совбезе практику их проведения, "но и продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся".

Представители Украины не пришли на заседание Совбеза ООН по Крыму

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