Политика
РИА НовостиПредставители Украины не пришли на заседание Совбеза ООН по Крыму
Дипломаты отмечают, что представители Великобритании, США и Эстонии также "не почтили своим присутствием" эту встречу и, таким образом, не только нарушили сложившуюся в Совбезе практику их проведения, "но и продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся".
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с чего всё началось
Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались участвовать в посвященном ситуации в Крыму заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", которое инициировала Россия. Об этом сообщило российское постпредство.РИА Новостивчера в 21:51
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