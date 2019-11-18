Политика
Новые ИзвестияПредставители белорусской оппозиции в парламент не прошли
Представители белорусской оппозиции в состав Палаты представителей Национального собрания Белоруссии не прошли, - сообщает "Независимая газета".
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Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Политика
Лукашенко отказывается от интеграции Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией.
Общество
Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить
В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Политика
Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
Экономика
Модернизация системы арбитража улучшила деловой климат в России
Как свидетельствует рейтинг Всемирного банка (ВБ) Doing Business-2020, в России растёт качество деловой среды.
Армия и оружие
Omega: новый глава минобороны Молдавии восхищается мужеством ополченцев Донбасса
Молдавское министерство обороны возглавил чиновник, который восхищается духом и мужеством ополченцев Донбасса, воюющих с Украиной, сообщает молдавское издание Omega.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии заочно арестован
Басманный суд Москвы заочно арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также его брата Абдулахмеда.
Гаджеты
ASUS PCE-AX3000: карта расширения с поддержкой Wi-Fi 6
Компания ASUS анонсировала карту расширения PCE-AX3000, позволяющую наделить настольный компьютер поддержкой высокоскоростной беспроводной связи.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа
Общество
Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов
На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Происшествия
При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека
Четыре человека погибли, еще шестеро пострадали при стрельбе в американском городе Фресно (штат Калифорния).
Политика
На Украине отвергли возможность отказа от минских соглашений
Ранее Пристайко заявил, что альтернативой минским соглашениям может стать операция по поддержанию мира, не предусмотренная минским переговорным процессом.
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Кино
Компания Disney анонсировала премьеры нескольких новых фильмов Marvel
Представители компании Disney анонсировали несколько новых картин киновселенной Marvel.
Автоспорт
Руководитель «Феррари» обвинил Леклера и Феттеля в глупости
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал столкновение Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля на Гран-при Бразилии, из-за которого команда осталась без очков.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Политика
Россияне стали меньше восхищаться Путиным
В мае ВЦИОМ провел опрос россиян, результаты которого показали, что доля респондентов, назвавших имя президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. Этот показатель стал минимальным с января 2006 года.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Политика
Власти Грузии не намерены проводить внеочередные парламентские выборы
Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не собирается пересматривать действующую в республике систему выборов, отвергнув тем самым идею о проведении внеочередных парламентских выборов в стране.
Политика
Новый премьер Молдавии Кику посетит Москву на этой неделе
Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику на этой неделе планирует посетить с официальным визитом Москву.
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Кино
Сборы «Джокера» превысили миллиард долларов
Космос
Астрономы и экологи ополчились против Starlink
Действительно, спутники Starlink в момент запуска и в течение нескольких дней после него очень и очень яркие, о чем постоянно сообщают астрономы и наблюдатели с Земли.
Общество
В законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование»
Депутаты Госдумы хотят внести в проект закона о домашнем насилии поправку, связанную с преследованием.
Гаджеты
Xiaomi обещает лучшие 5G-камерофоны
В Xiaomi утверждают, что Xiaomi Mi Note 10 является лучшим камерофоном, при этом не стоит забывать о том, то он стоит существенно меньше, чем Huawei Mate 30 Pro.
Общество
«Яндекс» намерен изменить структуру управления компанией
«Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани
Аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов, похоронят в ее родной станице на Кубани.
Политика
МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit
Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit.