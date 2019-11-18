Политика

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Представители белорусской оппозиции в состав Палаты представителей Национального собрания Белоруссии не прошли, - сообщает "Независимая газета".
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ЦИК: представители партий заняли 21 из 110 мест в парламенте Белоруссии

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РИА Новостивчера в 23:34

Белорусская оппозиция не прошла в нижнюю палату парламента

Коммерсантъвчера в 23:58

Оппозиция не прошла в новый состав нижней палаты парламента Белоруссии

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Представители белорусской оппозиции не прошли в парламент

Московский Комсомолецвчера в 22:50

Оппозиционеры не прошли в нижнюю палату парламента Белоруссии

Газета.Ru00:25

AFP нашли в Белоруссии диктатора, нарушения на выборах и даже оппозицию

Красная веснавчера в 15:20
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Ротару снова начнет выступать в России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией.
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В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
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Независимая газета вчера в 23:43
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Omega: новый глава минобороны Молдавии восхищается мужеством ополченцев Донбасса

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Басманный суд Москвы заочно арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также его брата Абдулахмеда.
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ASUS PCE-AX3000: карта расширения с поддержкой Wi-Fi 6

Компания ASUS анонсировала карту расширения PCE-AX3000, позволяющую наделить настольный компьютер поддержкой высокоскоростной беспроводной связи.
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Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа

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Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов

На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Lenta.ru 01:46
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще шестеро пострадали при стрельбе в американском городе Фресно (штат Калифорния).
РБК 02:10
Политика

На Украине отвергли возможность отказа от минских соглашений

Ранее Пристайко заявил, что альтернативой минским соглашениям может стать операция по поддержанию мира, не предусмотренная минским переговорным процессом.
Lenta.ru 03:32
Общество

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Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
РИА Новости вчера в 15:53
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Представители компании Disney анонсировали несколько новых картин киновселенной Marvel.
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Руководитель «Феррари» обвинил Леклера и Феттеля в глупости

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал столкновение Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля на Гран-при Бразилии, из-за которого команда осталась без очков.
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В мае ВЦИОМ провел опрос россиян, результаты которого показали, что доля респондентов, назвавших имя президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. Этот показатель стал минимальным с января 2006 года.
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Общество

Суд признал погибшим захваченного боевиками ИГ россиянина

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«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Политика

Власти Грузии не намерены проводить внеочередные парламентские выборы

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не собирается пересматривать действующую в республике систему выборов, отвергнув тем самым идею о проведении внеочередных парламентских выборов в стране.
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Политика

Новый премьер Молдавии Кику посетит Москву на этой неделе

Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику на этой неделе планирует посетить с официальным визитом Москву.
ТАСС 02:30
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Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
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Сборы «Джокера» превысили миллиард долларов

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Астрономы и экологи ополчились против Starlink

Действительно, спутники Starlink в момент запуска и в течение нескольких дней после него очень и очень яркие, о чем постоянно сообщают астрономы и наблюдатели с Земли.
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Общество

В законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование»

Депутаты Госдумы хотят внести в проект закона о домашнем насилии поправку, связанную с преследованием.
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iXBT.com вчера в 23:14
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«Яндекс» намерен изменить структуру управления компанией

«Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.
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МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit

Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit.
РБК 03:10
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