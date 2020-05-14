Общество

РИА НовостиРИА НовостиПредставители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе

Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
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с чего всё началось
Открытому письму предшествовала статья
 студенческого журнала DOXA, в которой учащиеся филфака МГУ сообщили о харассменте со стороны девяти преподавателей, в том числе Сергея Князева.
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