Политика
НТВПредставители рабочей группы обсудили с учеными поправки в Конституцию
Представители рабочей группы по изменению Конституции обсудили с учеными поступившие предложения. Круглый стол прошел в Общественной палате. В Госдуму поступило 17 поправок: три из них касаются социальных гарантий, остальные предусматривают коррективы государственных структур.
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Конечно, вызывает интерес формирование органов власти и организация их деятельности. Это, например, уточнение требований к кандидату в президенты, изменение наименования руководителя страны, статус Совета безопасности, уточнение статуса Государственного совета.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельRambler News Service 04:28
с чего всё началось
В свою очередь другой сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева сообщила, что предложения поступают и в рабочую группу.ТАСС03:37
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В Госдуме прокомментировали информацию об «обнулении» сроков полномочий Путина
Московский Комсомолецвчера в 17:12
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