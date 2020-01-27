В свою очередь другой сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева сообщила, что предложения поступают и в рабочую группу.

с чего всё началось

Конечно, вызывает интерес формирование органов власти и организация их деятельности. Это, например, уточнение требований к кандидату в президенты, изменение наименования руководителя страны, статус Совета безопасности, уточнение статуса Государственного совета.

Представители рабочей группы по изменению Конституции обсудили с учеными поступившие предложения. Круглый стол прошел в Общественной палате. В Госдуму поступило 17 поправок: три из них касаются социальных гарантий, остальные предусматривают коррективы государственных структур.

Представители рабочей группы обсудили с учеными поправки в Конституцию

Здоровье Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.

Экономика ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".

Шоу-бизнес Ларису Голубкину госпитализировали Как сообщает телеграм-канал Mash, актрису Ларису Голубкину, звезду «Гусарской баллады» и «Сказки о царе Салтане», госпитализировали в Москве.

Гаджеты Microsoft выпустит обновление для Windows 7 Патч для патча планировался выйти для коммерческих пользователей, которые приобрели платную поддержку Windows 7. Но по всей видимости Microsoft решили выпустить апдейт для всех.

Общество Прокуратура проверяет жалобы водителей скорой помощи Екатеринбурга В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту публикаций в СМИ о жалобах водителей скорой помощи.

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Общество Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.

Происшествия Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.

Здоровье В Киеве подтвердили случай коронавируса В Киеве подтвердили случай коронавируса – об этом сообщили в Киевском городском лабораторном центре минздрава Украины.

Общество В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.