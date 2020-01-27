Политика
НТВПредставители рабочей группы обсудили с учеными поправки в Конституцию
Представители рабочей группы по изменению Конституции обсудили с учеными поступившие предложения. Круглый стол прошел в Общественной палате. В Госдуму поступило 17 поправок: три из них касаются социальных гарантий, остальные предусматривают коррективы государственных структур.
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Конечно, вызывает интерес формирование органов власти и организация их деятельности. Это, например, уточнение требований к кандидату в президенты, изменение наименования руководителя страны, статус Совета безопасности, уточнение статуса Государственного совета.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельRambler News Service 04:28
с чего всё началось
В свою очередь другой сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева сообщила, что предложения поступают и в рабочую группу.ТАСС03:37
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В Госдуме прокомментировали информацию об «обнулении» сроков полномочий Путина
Московский Комсомолецвчера в 17:12
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Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.
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Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Шоу-бизнес
Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в эмоциональном насилии
Американская певица Селена Гомес обвинила своего экс-бойфренда, канадского поп-исполнителя Джастина Бибера, в эмоциональном насилии.
Политика
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
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Политика
Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
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Общество
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Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
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Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
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Украине грозит замерзание: суд арестовал активы «Укртрансгаза»
Оператор подземных газохранилищ Украины "Укртрансгаз" оказался на грани банкротства из-за ареста счетов и всего имущества по решению Арбитражного суда Киева.
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В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
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Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
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Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета
Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе (Калифорния), сообщает таблоид TMZ.