В свою очередь другой сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева сообщила, что предложения поступают и в рабочую группу.

с чего всё началось

Конечно, вызывает интерес формирование органов власти и организация их деятельности. Это, например, уточнение требований к кандидату в президенты, изменение наименования руководителя страны, статус Совета безопасности, уточнение статуса Государственного совета.

Представители рабочей группы по изменению Конституции обсудили с учеными поступившие предложения. Круглый стол прошел в Общественной палате. В Госдуму поступило 17 поправок: три из них касаются социальных гарантий, остальные предусматривают коррективы государственных структур.

Представители рабочей группы обсудили с учеными поправки в Конституцию

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