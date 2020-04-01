Коронавирус
ИзвестияПредставители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации. Документ в среду, 1 апреля, оказался в распоряжении «РИА Новости».
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Общество
Путин подписал закон о введении штрафов за завышение цен на лекарства
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят ответственность за завышение цен на лекарства.
Политика
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Политика
Путин заявил об обеспокоенности Трампа низкими ценами на нефть
Низкие цены не нефть беспокоят не только руководство России, но и правительство Соединенных Штатов Америки, заявил во время видеоконференции с членами кабинета министров президент Владимир Путин.
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ и успешно осуществил пилотные переводы, сообщили ТАСС в пресс-службе госбанка.
Киберспорт
Gaijin Entertainment открыла доступ к военному шутеру Enlisted
Как оказалось, с проектом всё в порядке. Более того: к нему уже открыт первый в истории свободный доступ.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Футбол
РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории России
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) продлило приостановку розыгрыша всех турниров под эгидой организации до 31 мая 2020 года.
Общество
В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Технологии
Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5
Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
Общество
Мосгордума приняла закон о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов.
Экономика
Погрузка на сети РЖД в марте снизилась на 5,5%
В середине марта глава компании Олег Белозеров сообщил, что РЖД пересмотрит прогноз по погрузке на 2020 год и теперь ожидает, что она снизится на 1%. Ранее РЖД прогнозировала рост погрузки по итогам года на 2,9%. При этом в компании допускали, что пересмотрят расчеты после февраля-марта на фоне "китайского фактора" и активизации национальных проектов в России.
Общество
По примеру Москвы: липчанам можно будет выйти на улицу по специальному SMS-сообщению
Из дома липчанин сможет выйти после того, как получит на свое мобильное средство связи уникальный идентификационный код путем SMS-сообщения, - сообщили GOROD48 источники в областной администрации.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Общество
Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина
Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru.
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Происшествия
Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении
Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
Энергетика
Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти
Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Происшествия
Подмосковную больницу закрыли по вине нарушившего карантин москвича
Именно сюда, никого не предупредив, и пришел 68-летний москвич, у которого ранее диагностировали коронавирус.
Общество
Как жизнь россиян изменится с 1 апреля
В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
Авто
Volkswagen Tiguan и Arteon получат гибридные версии
Компания Volkswagen расширит гамму подключаемых гибридов в Европе кроссовером Tiguan и лифтбеком Arteon.
Общество
Правительство Украины ужесточает карантинные меры
Решение об усилении карантинных мер в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения граждан, вернувшихся из других стран, принято правительством Украины в среду, сообщает 1 апреля пресс-служба минздрава страны.
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Общество
Производители сигарет остановили российские фабрики
Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.
Политика
В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза
Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сирийского урегулирования, включая ситуацию в Идлибе.
Политика
Генсек НАТО оценил помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь, которую оказывает Москва Риму в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
Стало известно, что происходит с медициной США из-за коронавируса
Из-за вспышки коронавируса американские больницы не справляются. Здравоохранение США испытывает коллапс, сообщает газета Die Welt.