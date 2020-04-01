Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации. Документ в среду, 1 апреля, оказался в распоряжении «РИА Новости».

Спорт день за днем

Политика Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Политика Путин заявил об обеспокоенности Трампа низкими ценами на нефть Низкие цены не нефть беспокоят не только руководство России, но и правительство Соединенных Штатов Америки, заявил во время видеоконференции с членами кабинета министров президент Владимир Путин.

Экономика Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ и успешно осуществил пилотные переводы, сообщили ТАСС в пресс-службе госбанка.

Технологии Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5 Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.

Экономика Погрузка на сети РЖД в марте снизилась на 5,5% В середине марта глава компании Олег Белозеров сообщил, что РЖД пересмотрит прогноз по погрузке на 2020 год и теперь ожидает, что она снизится на 1%. Ранее РЖД прогнозировала рост погрузки по итогам года на 2,9%. При этом в компании допускали, что пересмотрят расчеты после февраля-марта на фоне "китайского фактора" и активизации национальных проектов в России.

Общество Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru.

Энергетика Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.

Общество Как жизнь россиян изменится с 1 апреля В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.

Общество Правительство Украины ужесточает карантинные меры Решение об усилении карантинных мер в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения граждан, вернувшихся из других стран, принято правительством Украины в среду, сообщает 1 апреля пресс-служба минздрава страны.

Общество Минздрав: Коронавирус передается половым путем Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.

Общество Производители сигарет остановили российские фабрики Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.

Политика В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.