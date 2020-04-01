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Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации. Документ в среду, 1 апреля, оказался в распоряжении «РИА Новости».
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Биатлонист
Советский, российский, а позже белорусский биатлонист. Политический деятель, депутат Государственной Думы VII созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета по экологии и охране окружающей среды, председатель региональной общественной организации «Карельское землячество в Москве».
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