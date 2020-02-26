Религия
РИА НовостиПредставители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
В Амман прибыли патриархи Московский и всея Руси Кирилл, Иерусалимский Феофил III, Сербский Ириней, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, делегации Румынской и Польской церквей. "Шесть церквей участвуют", - сказал один из митрополитов.
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В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
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Общество
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В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса
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Армия и оружие
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Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос почти на 1,63% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг уровня 65,12 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:15 мск.