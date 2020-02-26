Религия

РИА НовостиРИА НовостиПредставители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман

В Амман прибыли патриархи Московский и всея Руси Кирилл, Иерусалимский Феофил III, Сербский Ириней, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, делегации Румынской и Польской церквей. "Шесть церквей участвуют", - сказал один из митрополитов.
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Совещание глав и делегаций поместных церквей завершилось в Аммане

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REGNUMвчера в 15:57

Митрополит Онуфрий примет участие во Всеправославном совещании в Аммане

News.ruвчера в 10:54
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Комментарии

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