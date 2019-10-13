Политика

РБКРБКВ Крым приедут представители украинской диаспоры из восьми стран

Представители украинской диаспоры из восьми стран прибудут в Крым. Их визит будет ознакомительным, сообщила «РИА Новости» глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.
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с чего всё началось

Представители украинской диаспоры из нескольких стран посетят Крым

Представители украинской диаспоры из нескольких стран мира прибывают с ознакомительным визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины региона Анастасия Гридчина.
РИА Новостивчера в 17:08

Подробнее о событии

«Пусть расскажут правду»: В Крыму ждут крупную делегацию украинцев из Европы и стран СНГ

КП - Крым03:56

Представители украинской диаспоры из нескольких стран посетят Крым

РИА Новостивчера в 17:08

Украинцы из нескольких стран приедут в Крым с ознакомительным визитом

Известиявчера в 22:41

Украинцы со всего мира приедут посмотреть на Крым

Life.ruвчера в 19:51

Анонсирован визит украинской диаспоры в Крым

Взгляд.рувчера в 19:09

Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым

RT на русскомвчера в 17:37

В Крым приедут представители украинской диаспоры из восьми стран

РБК03:19
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Происшествия

В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой

REGNUM 04:00
Происшествия

В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»

В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
Автоспорт

Итоги Гран-при Японии были подведены с ошибкой

Итоги Гран-при "Формулы-1" в Японии были подведены с ошибкой - результаты были даны по итогам 52-х кругов, а не необходимых 53-х, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 03:34
Экономика

Орешкин рассказал о дедолларизации торговли России с ЕС

Осенью 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ вынесли свои предложения по плану дедолларизации экономики на рассмотрение правительства РФ.
ТАСС 02:52
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Происшествия

Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Армия и оружие

В США назвали основную цель России в случае глобальной войны

В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
Футбол

Фернандес пропустит матч против сборной Кипра

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес не сыграет против Кипра в рамках отборочного этапа Евро-2020, передает «Спорт-экспрeсс».
ProstoProSport 01:50
Футбол

Сборная Испании упустила победу в матче отбора на Евро-2020

Сборная Испании по футболу упустила победу над командой Норвегии на последних минутах матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
REGNUM 01:39
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Политика

Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 23:27
Политика

В США арестовали третьего связанного с Трампом выходца из СССР

Федеральный суд Сан-Франциско арестовал американского бизнесмена, выходца из Украинской ССР Андрея Кукушкина, обвиняющегося в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
РБК вчера в 21:41
Экономика

Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Единоборства

Усик победой дебютировал в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик встретился с американцем Чаззом Уизерспуном в Чикаго, США, в дебютном бою в рамках супертяжелого дивизиона.
Газета.Ru 00:35
Политика

Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки

Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Происшествия

В Уфе в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

Пострадавших, среди которых водитель автобуса, на месте ДТП осмотрели медики скорой помощи и госпитализировали в больницы №№ 17, 21 и 22.
Российская газета 01:10
Кино

Умер американский актёр Роберт Форстер

Life.ru вчера в 01:32
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Общество

Порог явки на опрос по храму в Екатеринбурге почти преодолен

Порог явки на опрос по месту строительства храма Святой Екатерины, который проходит в Екатеринбурге в воскресенье, почти преодолен.
ТАСС 01:34
Происшествия

Выросло число жертв трагедии в керченском колледже

Sibnet Новости вчера в 08:55
Музыка

Шнуров поделился планами после гастролей с «Ленинградом»

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастролей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:59
Происшествия

Адвокат сообщил об уголовном деле против экс-губернатора Дубровского

Утверждается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд руб. По словам Трунова, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский "уже не является спецсубъектом".
РБК 11 октября в 15:09
Футбол

Арустамян сообщил, что тренер Тедеско подписал контракт со «Спартаком»

Комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что бывший главный тренер немецкого «Шальке» Доменико Тедеско подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак».
RT на русском 04:05
Общество

Гороскоп на 11 октября: важный выбор предстоит сделать Овнам

Важный выбор предстоит сделать Овнам.
Primpress.ru 10 октября в 19:46
Авто

Стартовало производство Nissan Juke нового поколения

Напомним, что новое поколение компактного кроссовера Nissan Juke было разработан и спроектировано полностью специалистами марки в Великобритании, с европейским дизайном автопроизводителя и команды R & D в Паддингтон, Лондон и Крэнфилде, Бедфордшире.
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Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Происшествия

В кафе в центре столицы произошел конфликт со стрельбой

"Около 21:00 в кафе произошел конфликт, в ходе которого один человек получил ранение из травматического оружия", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы полиции.
Москва 24 вчера в 15:54
Политика

Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД РФ.
РИА Новости 03:47
Экономика

Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 11 октября в 04:06
Наука

В России создан быстрый метод анализа фрагментов ДНК

Исследователи одного из институтов российского РАН создали методику, позволяющую в кратчайшие сроки провести анализ фрагментов ДНК, который необходим врачам для выявления различных инфекций и наследственных заболеваний.
Faktom 11 октября в 06:05
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