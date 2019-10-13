Политика
РИА НовостиПредставители украинской диаспоры из нескольких стран посетят Крым
Представители украинской диаспоры из нескольких стран мира прибывают с ознакомительным визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины региона Анастасия Гридчина. "В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Представители украинской диаспоры из нескольких стран мира прибывают с ознакомительным визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины региона Анастасия Гридчина.РИА Новостивчера в 17:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 01:12, Ашберн
Происшествия
В ряде регионов России началось сокращение сотрудников ГИБДД
«В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.
Культура
Распутина вспомнила об извинениях Зеленского
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала болезнь актрисы
Семью актрисы Анастасии Заворотнюк вынудили рассказать о ее состоянии здоровья.
Единоборства
Усик одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик в первом за карьеру поединке в супертяжелой весовой категории одержал победу над американцем Чаззом Уизерспуном.
Политика
Экономист объяснил, почему Запад изменил свое отношение к России
Экономист Михаил Хазин рассказал на портале Aurora.network, что Запад не просто так неожиданно изменил отношение к России.
Общество
Гороскоп на 11 октября: важный выбор предстоит сделать Овнам
Важный выбор предстоит сделать Овнам.
Армия и оружие
ВС Турции могли намеренно вести огонь по военным США в Сирии
Вооруженные силы Турции могли намеренно вести артиллерийский обстрел позиций американских военных в районе сирийского города Кобани, чтобы оттеснить их от сирийско-турецкой границы.
Происшествия
Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске
Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Политика
Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией
"Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.
Здоровье
Врач дал советы, как осенью бороться с болью в суставах
По словам специалиста, восстановить суставы помогут такие вещества, как гидрохлорид коллагена и глюкозамин, которые можно найти в холодце, говядине, желейных конфетах, морепродуктах и красной рыбе, пишут «Аргументы недели».
Здоровье
Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «диету» Майи Плисецкой
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть.
Автоспорт
Формула 1. Феттель завоевал поул Гран-при Японии, Квят – 14-й
На автодроме "Сузука" состоялась квалификационная гонка Гран-при Японии в классе автогонок "Формула 1". Победителем заезда стал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель.
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Наука
Климат будущего
Основная моя работа посвящена изучению климата, царившего на нашей планете в прошлом, по ледяным кернам Антарктиды.
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Кино
Новогодний мультфильм «Как приручить дракона» выйдет 3 декабря
Единоборства
Смоляков проиграл Юсефи на турнире Fight Nights Global 94
В главном бою турнира Дмитрий Смоляков проиграл единогласным решением судей иранцу Хасану Юсефи.
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы
Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии выразил обеспокоенность в связи с началом новой военной операции турецких вооруженных сил на северо-востоке страны и угрозой гуманитарной катастрофы в регионе.
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
Единоборства
One FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада
Музыка
«Ленинград» простился с Петербургом: Сергей Шнуров уходит на плато
Политика
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Армия и оружие
Путин прокомментировал приближение НАТО к границам России
Расширение НАТО и приближение инфраструктуры военного блока к российским границам не вызывает в Москве «никакой радости».