Политика

РИА НовостиРИА НовостиПредставители украинской диаспоры из нескольких стран посетят Крым

Представители украинской диаспоры из нескольких стран мира прибывают с ознакомительным визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины региона Анастасия Гридчина. "В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира.
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с чего всё началось

Представители украинской диаспоры из нескольких стран посетят Крым

Представители украинской диаспоры из нескольких стран мира прибывают с ознакомительным визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины региона Анастасия Гридчина.
РИА Новостивчера в 17:08

Подробнее о событии

Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым

ФАНвчера в 19:45

Украинцы из нескольких стран приедут в Крым с ознакомительным визитом

Известиявчера в 22:41

Украинцы со всего мира приедут посмотреть на Крым

Life.ruвчера в 19:51

Представители украинской диаспоры из восьми стран прилетят в Крым

Комсомольская правда00:55

Анонсирован визит украинской диаспоры в Крым

Взгляд.рувчера в 19:09

Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым

RT на русскомвчера в 17:37

Представители украинской диаспоры из нескольких стран посетят Крым

РИА Новостивчера в 17:08
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Происшествия

В ряде регионов России началось сокращение сотрудников ГИБДД

«В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.
RT на русском вчера в 23:34
Культура

Распутина вспомнила об извинениях Зеленского

Рамблер 11 октября в 14:14
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 23:45
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

РИА Новости вчера в 08:13
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 11 октября в 07:15
Происшествия

В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек

RT на русском вчера в 21:11
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала болезнь актрисы

Семью актрисы Анастасии Заворотнюк вынудили рассказать о ее состоянии здоровья.
Donday.ru 11 октября в 16:24
Единоборства

Усик одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик в первом за карьеру поединке в супертяжелой весовой категории одержал победу над американцем Чаззом Уизерспуном.
РБК 00:39
Политика

Экономист объяснил, почему Запад изменил свое отношение к России

Экономист Михаил Хазин рассказал на портале Aurora.network, что Запад не просто так неожиданно изменил отношение к России.
Народные новости вчера в 10:16
Общество

Гороскоп на 11 октября: важный выбор предстоит сделать Овнам

Важный выбор предстоит сделать Овнам.
Primpress.ru 10 октября в 19:46
Армия и оружие

ВС Турции могли намеренно вести огонь по военным США в Сирии

Вооруженные силы Турции могли намеренно вести артиллерийский обстрел позиций американских военных в районе сирийского города Кобани, чтобы оттеснить их от сирийско-турецкой границы.
Известия 00:49
Происшествия

Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске

Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Известия 00:24
Политика

Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией

"Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.
РИА Новости вчера в 23:01
Здоровье

Врач дал советы, как осенью бороться с болью в суставах

По словам специалиста, восстановить суставы помогут такие вещества, как гидрохлорид коллагена и глюкозамин, которые можно найти в холодце, говядине, желейных конфетах, морепродуктах и красной рыбе, пишут «Аргументы недели».
Волгоградская правда вчера в 04:08
Здоровье

Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «диету» Майи Плисецкой

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть.
Аргументы недели 11 октября в 10:04
Автоспорт

Формула 1. Феттель завоевал поул Гран-при Японии, Квят – 14-й

На автодроме "Сузука" состоялась квалификационная гонка Гран-при Японии в классе автогонок "Формула 1". Победителем заезда стал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель.
Вести.Ru вчера в 22:36
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru 11 октября в 21:25
Наука

Климат будущего

Основная моя работа посвящена изучению климата, царившего на нашей планете в прошлом, по ледяным кернам Антарктиды.
Новости Югры 10 октября в 01:54
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета 11 октября в 04:46
Кино

Новогодний мультфильм «Как приручить дракона» выйдет 3 декабря

iReactor вчера в 15:32
Единоборства

Смоляков проиграл Юсефи на турнире Fight Nights Global 94

В главном бою турнира Дмитрий Смоляков проиграл единогласным решением судей иранцу Хасану Юсефи.
Sport24.ru вчера в 18:23
Политика

В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни

В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Армия и оружие

Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы

Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии выразил обеспокоенность в связи с началом новой военной операции турецких вооруженных сил на северо-востоке страны и угрозой гуманитарной катастрофы в регионе.
Известия вчера в 19:39
Происшествия

Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Политика

МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости 11 октября в 16:35
Единоборства

One FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада

Матч ТВ вчера в 22:50
Музыка

«Ленинград» простился с Петербургом: Сергей Шнуров уходит на плато

Фонтанка.Ру вчера в 18:21
Политика

Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ

Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости 10 октября в 16:16
Музыка

Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз

Ореанда-Новости 10 октября в 13:43
Армия и оружие

Путин прокомментировал приближение НАТО к границам России

Расширение НАТО и приближение инфраструктуры военного блока к российским границам не вызывает в Москве «никакой радости».
ФАН вчера в 06:27
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