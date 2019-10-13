Представители украинской диаспоры из нескольких стран мира прибывают с ознакомительным визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины региона Анастасия Гридчина.

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Представители украинской диаспоры из нескольких стран мира прибывают с ознакомительным визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины региона Анастасия Гридчина. "В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира.

Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым

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