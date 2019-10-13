Политика

РИА НовостиРИА НовостиПредставители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым

Представители украинской диаспоры из нескольких стран мира прибывают с ознакомительным визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины региона Анастасия Гридчина. "В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым

Представители украинской диаспоры из нескольких стран мира прибывают с ознакомительным визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины региона Анастасия Гридчина.
РИА Новости17:08

Подробнее о событии

Украинцы со всего мира приедут посмотреть на Крым

Life.ru19:51

Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым

ФАН19:45

Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым

РИА Новости17:08

Крым встретит представителей украинской диаспоры из разных стран

РЕН ТВ19:04

В Крым съедутся представители украинской диаспоры из разных стран мира

Экономика сегодня18:07

Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым

RT на русском17:37

Анонсирован визит украинской диаспоры в Крым

Взгляд.ру19:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Происшествия

Полиция установила причину массовой драки у новосибирского рынка

РИА Новости 10:31
Армия и оружие

Россия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»

Актуальные Новости 10:44
Футбол

Малиновский принес сборной Украины уверенную победу над Литвой

REGNUM 00:27
Экономика

Власти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.
BFM.ru 15:58
Космос

Запуск миссии «Луна-25» могут снова перенести

Запуск российской космической миссии «Луна-25», который планируется осуществить в 2021 году, могут вновь перенести.
Телеканал 360° 10 октября в 08:34
Футбол

Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов

Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Donday.ru 07:07
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления

RuNews24.ru вчера в 05:12
Кино

Netflix выпустил фильм-продолжение «Во все тяжкие»

Мойка78 вчера в 21:55
Политика

Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса

Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Автоспорт

Квалификация Гран-при Японии перенесена на воскресенье

Ранее, в 2004 и 2010 годах, квалификацию Гран-при Японии из-за тайфуна уже переносили на утро воскресенья по местному времени.
Чемпионат 10 октября в 21:13
Происшествия

В Ленобласти горит склад на площади более 2 тысяч квадратных метров

RT на русском 19:46
Музыка

«Ленинград» в последний раз дает концерт в Петербурге

Некоторые приехали даже из других городов. Правда, в то, что это действительно прощальный концерт, поклонники верить отказываются.
Телеканал Санкт-Петербург 13:12
Происшествия

Соседи не жаловались на подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

РИА Новости 14:37
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

РИА Новости 08:13
Экономика

Bloomberg назвал богатейших людей мирового автопрома

Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров.
РБК 18:10
Здоровье

Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса

15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.
Ugpressa.ru вчера в 13:05
Политика

Горбачев высказался о смертной казни

О своем отношении к возможной отмене смертной казни заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.
REGNUM 20:31
Политика

Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК 10 октября в 22:07
Политика

РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины

В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.
Газета.Ru 13:57
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в московском кафе

Lenta.ru 18:09
Общество

Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях

Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета 01:55
Армия и оружие

В США назвали цель России в Европе при наступлении глобальной войны

В случае серьезного военного конфликта в Европе главной целью российских ракет скорее всего станет немецкий портовый город Бремерхафен, расположенный на берегу Северного моря.
Пятый канал 19:58
Политика

Трамп заявил о заключении торговой сделки с Китаем

Невские Новости 13:00
Здоровье

Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре

Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.
БИЗНЕС Online 04:50
Общество

В Канаде ввели режим ЧС из-за снегопада

Премьер центральной канадской провинции Манитоба Брайан Паллистер объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 19:43
Армия и оружие

Джонсон призвал Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил президента Турции Тайипа Эрдогана свернуть военную операцию на севере Сирии.
Газета.Ru 16:56
Экономика

Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату

Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости 13:00
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов

На сайте Минобороны появился новый раздел «Огни свободной Риги», в котором опубликованы рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
РБК 10 октября в 18:32
Армия и оружие

Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы

Международное сообщество должно оказать поддержку в восстановлении суверенитета Сирии на восточными регионами страны, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Московский Комсомолец 15:40
Происшествия

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до пяти

По меньшей мере пять человек погибли, еще 11 пропали без вести из-за тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию, включая столицу страны Токио.
Коммерсантъ 19:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное