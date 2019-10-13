Политика

РИА НовостиРИА НовостиПредставители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым

Представители украинской диаспоры из нескольких стран мира прибывают с ознакомительным визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины региона Анастасия Гридчина. "В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира.
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с чего всё началось

Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым

Представители украинской диаспоры из нескольких стран мира прибывают с ознакомительным визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины региона Анастасия Гридчина.
РИА Новости17:08

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Украинцы со всего мира приедут посмотреть на Крым

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RT на русском17:37

Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым

РИА Новости17:08
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Опубликовали первые фото Lada Vesta с вариатором

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Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook

Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
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В Балтийске подняли флаг на новейшем малом ракетном корабле «Советск»

В Балтийске в Калининградской области торжественно подняли военно-морской флаг на новейшем малом ракетном корабле "Советск" проекта "Каракурт", сообщили в штабе Западного военного округа.
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Четыре человека получили ранения при детонации боеприпасов в Донецке

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В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

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Полиция установила причину массовой драки у новосибирского рынка

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Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
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Медленная ходьба оказалась связана с ранним старением мозга

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