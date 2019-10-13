Политика

RT на русскомRT на русскомПредставители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым

Представители украинской диаспоры из восьми стран мира прибывают в Крым для ознакомительного визита. «В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
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с чего всё началось

Представители украинской диаспоры из нескольких стран посетят Крым

Представители украинской диаспоры из нескольких стран мира прибывают с ознакомительным визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины региона Анастасия Гридчина.
РИА Новостивчера в 17:08

Подробнее о событии

Представители украинской диаспоры из восьми стран прилетят в Крым

Комсомольская правда00:55

Украинцы из нескольких стран приедут в Крым с ознакомительным визитом

Известиявчера в 22:41

Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым

RT на русскомвчера в 17:37

Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым

ФАНвчера в 19:45

Анонсирован визит украинской диаспоры в Крым

Взгляд.рувчера в 19:09

Украинцы со всего мира приедут посмотреть на Крым

Life.ruвчера в 19:51

Представители украинской диаспоры из нескольких стран посетят Крым

РИА Новостивчера в 17:08
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Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вступилась за сына

Похвистнево-Информ вчера в 08:11
Политика

В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса

Известия вчера в 15:16
Армия и оружие

В США назвали важнейшую цель России в Европе при наступлении глобальной войны

Автор отмечает, что подобные уязвимости в европейской логистике не представляли серьезной опасности во время Холодной войны, однако подобное положение вещей изменило появление у России высокоточных крылатых ракет, способных запускаться из российских территориальных вод и достигать цели внутри континентальной Европы.
Lenta.ru вчера в 17:01
Единоборства

Усик одержал победу в дебютном поединке в тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик одержал досрочную победу в дебютном поединке в тяжелой весовой категории.
Российская газета 01:19
Автоспорт

Феттель стал победителем квалификации Гран-при Японии

Немецкий пилот "Феррари" Себастьан Феттель стал победителем Гран-при "Формулы-1" в Японии, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 01:12
Общество

В США найдена рыба, способная жить даже без воды

На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
В городе R вчера в 02:49
Кино

Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»

На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru 11 октября в 09:16
Происшествия

Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек

В результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибли по меньшей мере пять человек, 11 числятся пропавшими без вести.
РБК вчера в 19:42
Армия и оружие

WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии

Ранее Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военные приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба американскому наблюдательному пункту в Сирии.
RT на русском 02:39
Общество

Блогер Варламов назвал Мурманск разрухой и нищетой

Северпост вчера в 11:35
Происшествия

Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело

Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 октября в 15:00
Политика

Названы случаи ненамеренной помощи США России

Американское издание National Interest рассказало о случаях, когда Соединенные Штаты случайно помогали России укрепить экономику.
Газета.Ru 00:39
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда вчера в 11:50
Армия и оружие

CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США

Главнокомандующий формированиями Мазлум Абди заявил, что власти США не ожидали таких масштабов турецкой операции в Сирии.
Газета.Ru вчера в 16:59
Культура

Маргарита Симоньян стала символом российского патриота во всем мире

ПолитРоссия вчера в 14:21
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Гаджеты

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy S10 Lite превзойдет Galaxy S1

UfacityNews.ru вчера в 23:54
Теннис

Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, как ему удалось выйти в шестой финал подряд.
Sport.ru вчера в 08:29
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.
REGNUM 01:43
Здоровье

Врач дал советы, как осенью бороться с болью в суставах

По словам специалиста, восстановить суставы помогут такие вещества, как гидрохлорид коллагена и глюкозамин, которые можно найти в холодце, говядине, желейных конфетах, морепродуктах и красной рыбе, пишут «Аргументы недели».
Волгоградская правда вчера в 04:08
Происшествия

В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины

В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM вчера в 14:02
Авто

В России изменился расчет транспортного налога

В России увеличится сумма транспортного налога для грузовых транспортных средств массой более 12 тысяч килограммов.
ToDay News Ufa вчера в 16:48
Политика

Первый президент Украины сообщил об улучшении в отношениях с Россией

Президент России Владимир Путин относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко.
РБК 00:47
Общество

Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях

Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета вчера в 01:55
Происшествия

В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек

В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире в Московской области погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском вчера в 21:11
Гаджеты

Самый доступный вариант Redmi K20 Pro подешевел на 80 долларов

Стоит напомнить, что Redmi K20 Pro недавно получил обновленную версию под названием Redmi K20 Pro Premium, в которой уже устанавливается более мощный процессор Snapdragon 855 Plus и 12 Гб оперативной памяти.
Astera вчера в 17:05
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой

Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Дни24 11 октября в 11:41
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