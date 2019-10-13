Политика
RT на русскомПредставители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым
Представители украинской диаспоры из восьми стран мира прибывают в Крым для ознакомительного визита. «В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
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Представители украинской диаспоры из нескольких стран мира прибывают с ознакомительным визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины региона Анастасия Гридчина.РИА Новостивчера в 17:08
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