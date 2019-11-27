Общество

ИзвестияИзвестияМосгордума приняла бюджет Москвы на три года

Московская городская дума приняла бюджет столицы на следующие три года — с 2020-го по 2022-й. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин 27 ноября.
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Мосгордума утвердила трехлетний бюджет столицы с дефицитом

Интерфакс08:58

Проект бюджета Москвы на три года поддержали представители всех фракций в Мосгордуме

Эхо Москвы10:32

Представители всех фракций Мосгордумы поддержали бюджет столицы

ТАСС10:15

Принят трехлетний бюджет Москвы

Мослента10:27

Бюджет Москвы поддержали представители всех фракций Мосгордумы

Вечерняя Москва09:35

Коммунисты в Мосгордуме впервые в истории проголосовали за проект бюджета

Москва 2409:34

Коммунисты в Мосгордуме впервые в истории проголосовали за закон о бюджете

Агентство Москва10:24
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Футбол

Первушин из «Тамбова» признан РПЛ лучшим тренером ноября

МК-Спорт 03:35
Общество

«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции

Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
Коммерсантъ 06:32
Общество

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Известия 10:27
Политика

Apple сделала Крым российским в приложении «Погода»

Американская корпорация Apple устранила ошибку в своем приложении «Погода»: теперь Крым и Севастополь отображаются как российская территория, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Коммерсантъ 05:36
Общество

Краснодар стал четвёртым в рейтинге городов России по качеству жизни

REGNUM 07:08
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Газета.Ru 07:44
Политика

На Украине задержали бизнесмена Альперина

Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.
RT на русском 11:05
Игры

Facebook купила разработчика VR-игры Beat Saber

TelecomDaily 05:59
Происшествия

Бывшая супруга хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей

Известия 10:49
Политика

ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов

Страны-члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.
РБК 11:29
Футбол

«Зенит» победил «Лион» в Юношеской лиге УЕФА

Питерский «Зенит» обыграл французской «Лион» в домашнем матче группового раунда Юношеской лиги УЕФА.
ProstoProSport 08:07
Транспорт

Путин открыл платную дорогу между Москвой и Петербургом

Президент Владимир Путин открыл трассу Москва – Санкт-Петербург (М11). Церемония прошла на территории Пушкинского района Петербурга.
Ведомости 06:10
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 09:39
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Здоровье

Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве

Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
ТАСС 10:07
Политика

Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными

Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 10:48
Космос

На МКС из строя вышли все туалеты

На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
RT на русском 04:52
Происшествия

Стали известны подробности первого приговора историку-расчленителю в 1980-х

Lenta.ru 09:18
Футбол

Ракицкий: «От нас с Ивановичем так просто не убежишь»

С Ивановичем разговариваем на русском, он хорошо говорит, есть акцент небольшой, и всё.Напомним, что недавно Ракицкий завершил выступления за сборную Украины.
Soccer.ru 07:07
Политика

Деятели культуры попросили Путина не подписывать закон о физлицах-иноагентах

Правозащитники и деятели культуры просят президента РФ Владимира Путина не подписывать закон о признании физических лиц иностранными агентами.
Интерфакс 09:44
Футбол

Бюджетное финансирование «Крыльев Советов» сократится в следующем году

Правительство Самарской области заявило о том, что бюджетное финансирование ФК "Крылья Советов" сократится в 2020 году.
Soccer.ru 08:56
Общество

Истек срок апелляции Дании по «Северному потоку — 2»

Срок апелляции на разрешение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм истек 27 ноября в 17:00 мск.
BFM.ru 09:22
Культура

Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Газета.Ru 06:29
Футбол

Путин пообещал сделать все для подготовки Санкт-Петербурга к Евро-2020

Президент России Владимир Путин заявил, что страна успешно подготовит проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 10:57
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Газета.Ru вчера в 17:33
Происшествия

Адвокат историка Соколова рассказал о его возможном переводе в Москву

25 ноября сообщалось, что дело Соколова передано в Центральный аппарат СК РФ.
Известия 25 ноября в 23:43
Игры

Подписчики Stadia Pro получат еще две бесплатные игры

Напомним, ранее подписчики Stadia Pro получили бесплатный доступ к таким играм, как Destiny 2: The Collection и Samurai Shodown.
REGNUM 11:17
Шоу-бизнес

Сын Ротару вмешался в скандал вокруг травли певицы

Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко прокомментировал резонанс вокруг возвращения матери на российскую сцену.
Газета.Ru 04:37
Энергетика

Власти Украины пообещали не повышать тарифы на газ

Проблема возможного роста тарифов обсуждалась украинскими властями из-за завершения в этом году газовых контрактов с Газпромом — на транзит и на покупку российского газа.
REGNUM 10:58
Общество

Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей

1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД.
Известия вчера в 04:28
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