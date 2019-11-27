Московская городская дума приняла бюджет столицы на следующие три года — с 2020-го по 2022-й. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин 27 ноября.

Мосгордума приняла бюджет Москвы на три года

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