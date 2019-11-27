Общество
Агентство МоскваПредставители всех фракций в Мосгордуме поддержали бюджет Москвы
Представители всех фракций а Мосгордуме поддержали бюджет Москвы на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. Об этом журналистам сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников. «Представители всех фракций поддержали бюджет», - сказал А.Шапошников.
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Общество
Названы российские регионы с некачественным топливом
В 18 российских регионах доля нарушений качества топлива на автозаправочных станциях (АЗС) превышает 20%, свидетельствует представленная сегодня на сайте Росстандарта карта качества топлива.
Политика
Трамп подписал закон в поддержку протестующих в Гонконге
Президент США Дональд Трамп подписал документ в поддержку протестующих в Гонконге.
Футбол
«РБ Лейпциг» и «Бенфика» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
Немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Кино
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы
Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время поделился информацией о своей 20-летней дочери Марии Михалковой-Кончаловской, которая уже на протяжении шести лет восстанавливается после тяжелого ДТП.
Авто
Дрифт по льду Байкала в ноябре закончился аварией
Красивый дрифт Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser хотел заснять на камеру профессионального дрона и использовать в своей рекламной компании автодиллер Khann, но мероприятие сорвалось.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Хоккей
Пять очков Малкина принесли победу «Питтсбургу» над «Ванкувером»
"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах
Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Футбол
Гол Промеса помог «Аяксу» победить «Лилль» в Лиге чемпионов
Футболисты «Аякса» нанесли поражение «Лиллю» в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов.
Гаджеты
ОС Android 10 получат почти три десятка смартфонов Samsung
В Сети появился предварительный перечень смартфонов Samsung, операционные системы которых получат апдейты до актуальной Android 10.
Здоровье
Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве
Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Флориду»
«Вашингтон» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). «Пантерз» потерпели третье поражение кряду.
Общество
Ветеран-десантник стал сити-менеджером Читы
Прежний руководитель администрации города Олег Кузнецов в середине мая ушел в отставку, после чего и.о. сити-менеджера стал Сапожников.
Общество
Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника долга в 2 млрд рублей
Мосгорсуд отменил решение о взыскании 2 млрд рублей с ранее работавшей дворником жительницы Воскресенска Светланы Бодровой.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России
Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Авто
Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года
На официальном сайте Lada опубликованы цены на седаны и универсалы Vesta 2020 модельного года.
Политика
Путина попросили не подписывать закон о физлицах-иноагентах
В специальном документе 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов попросили российского президента Владимира Путина не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Политика
В Раде сравнили вернувшиеся на Украину корабли с «консервными банками»
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
Религия
У православных 28 ноября начинается Рождественский пост
У православных начинается самый строгий Рождественский пост. Он начнётся 28 ноября 2019 года и завершится 6 января 2020 года.
Наука
Установлен новый верхний предел массы нейтрино
Международная команда исследователей использовала новый спектрометр, с помощью которого установила верхний предел для массы нейтрино.
Политика
Украинский генерал заявил об «уязвимости» Крымского моста
Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Крымский мост уязвим для ударов с воздуха.
Общество
В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
Общество
Путин отменил детское пособие в размере 50 рублей
Президент Владимир Путин отменил компенсационную выплату в размере 50 руб. по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет.