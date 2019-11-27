Общество

Агентство МоскваАгентство МоскваПредставители всех фракций в Мосгордуме поддержали бюджет Москвы

Представители всех фракций а Мосгордуме поддержали бюджет Москвы на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. Об этом журналистам сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников. «Представители всех фракций поддержали бюджет», - сказал А.Шапошников.
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Эксперт: история «умного голосования» заканчивается достаточно бездарно

REGNUM11:43

Бюджет столицы поддержан представителями всех фракций Мосгордумы

Москва 2410:35

Представители всех фракций Мосгордумы поддержали бюджет столицы

ТАСС10:15

Депутат попросил приглашать врачей на заседания Мосгордумы

Вечерняя Москва09:55

Принят трехлетний бюджет Москвы

Мослента10:27

Расходы на образование в бюджете Москвы выросли более чем на четверть

РИАМО10:41

Коммунисты в Мосгордуме впервые в истории проголосовали за закон о бюджете

Агентство Москва10:24
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Общество

Названы российские регионы с некачественным топливом

В 18 российских регионах доля нарушений качества топлива на автозаправочных станциях (АЗС) превышает 20%, свидетельствует представленная сегодня на сайте Росстандарта карта качества топлива.
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Трамп подписал закон в поддержку протестующих в Гонконге

Президент США Дональд Трамп подписал документ в поддержку протестующих в Гонконге.
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«РБ Лейпциг» и «Бенфика» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

Немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 16:57
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Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
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Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета вчера в 02:59
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Коммерсантъ 05:42
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Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы

Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время поделился информацией о своей 20-летней дочери Марии Михалковой-Кончаловской, которая уже на протяжении шести лет восстанавливается после тяжелого ДТП.
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Дрифт по льду Байкала в ноябре закончился аварией

Красивый дрифт Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser хотел заснять на камеру профессионального дрона и использовать в своей рекламной компании автодиллер Khann, но мероприятие сорвалось.
ИнфоСМИ 13:22
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Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

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Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
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Пять очков Малкина принесли победу «Питтсбургу» над «Ванкувером»

"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах

Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Газета.Ru 20:26
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Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 09:39
Футбол

Гол Промеса помог «Аяксу» победить «Лилль» в Лиге чемпионов

Футболисты «Аякса» нанесли поражение «Лиллю» в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов.
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Гаджеты

ОС Android 10 получат почти три десятка смартфонов Samsung

В Сети появился предварительный перечень смартфонов Samsung, операционные системы которых получат апдейты до актуальной Android 10.
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Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве

Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
ТАСС 10:07
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Флориду»

«Вашингтон» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). «Пантерз» потерпели третье поражение кряду.
Спорт-Экспресс 21:33
Общество

Ветеран-десантник стал сити-менеджером Читы

Прежний руководитель администрации города Олег Кузнецов в середине мая ушел в отставку, после чего и.о. сити-менеджера стал Сапожников.
ТАСС 21:32
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Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника долга в 2 млрд рублей

Мосгорсуд отменил решение о взыскании 2 млрд рублей с ранее работавшей дворником жительницы Воскресенска Светланы Бодровой.
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Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ

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МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России

Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
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Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года

На официальном сайте Lada опубликованы цены на седаны и универсалы Vesta 2020 модельного года.
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Путина попросили не подписывать закон о физлицах-иноагентах

В специальном документе 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов попросили российского президента Владимира Путина не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Телеканал 360° 19:27
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В Раде сравнили вернувшиеся на Украину корабли с «консервными банками»

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
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У православных 28 ноября начинается Рождественский пост

У православных начинается самый строгий Рождественский пост. Он начнётся 28 ноября 2019 года и завершится 6 января 2020 года.
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Установлен новый верхний предел массы нейтрино

Международная команда исследователей использовала новый спектрометр, с помощью которого установила верхний предел для массы нейтрино.
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Украинский генерал заявил об «уязвимости» Крымского моста

Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Крымский мост уязвим для ударов с воздуха.
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В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
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Путин отменил детское пособие в размере 50 рублей

Президент Владимир Путин отменил компенсационную выплату в размере 50 руб. по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет.
Ведомости вчера в 06:47
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