Представители всех фракций а Мосгордуме поддержали бюджет Москвы на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. Об этом журналистам сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников. «Представители всех фракций поддержали бюджет», - сказал А.Шапошников.

Представители всех фракций в Мосгордуме поддержали бюджет Москвы

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