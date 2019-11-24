Музыка

Аргументы неделиАргументы неделиПредставительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Участница из Польши Виктория Габор стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019", финал которого прошёл в городе Гливице. Известно, что по итогам голосования профессионального жюри и зрителей девушка набрала 278 баллов.
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Юные артисты из России провально выступили на детском «Евровидении»

URA.Ruвчера в 13:37

Представительница Польши выиграла Детское Евровидение

RT на русскомвчера в 14:17

Детское Евровидение выиграла представительница Польши

РИА Новостивчера в 12:41

Второй год подряд «Детское Евровидение» выиграла участница из Польши

РБКвчера в 12:47

«Детское Евровидение - 2019» выиграла исполнительница из Польши

ТАССвчера в 12:44

Виктория Габор победила на «Детском Евровидении»

Газета.Ruвчера в 12:42

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Известиявчера в 12:54
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Детское «Евровидение-2019» второй раз подряд выиграла Польша!

КП - Беларусьвчера в 12:22
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 03:33, Ашберн
Общество

Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»

В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
REGNUM 02:18
Транспорт

Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Авто

Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:33
Политика

Трамп отправил в отставку министра ВМС США

До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Российская газета вчера в 19:18
Гаджеты

В России стартовали продажи 16-дюймового MacBook Pro

С выходом нового 16-дюймового MacBook Pro, компания сняла с продажи 15-дюймовый MacBook Pro. Кроме того, в новинке нашли необычный датчик.
The GEEK 23 ноября в 10:53
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

РИА Новости вчера в 15:29
Шоу-бизнес

Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару

Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
Газета.Ru 23 ноября в 20:52
Экономика

Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 02:52
Армия и оружие

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
ТАСС вчера в 07:22
Культура

Умер украинский актер Давид Бабаев

Телеканал 360° вчера в 11:52
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Общество

Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда

Эксперты из Академии труда и социальных отношений назвали профессии, в которых наблюдается самая большая конкуренция за рабочие места.
Российская газета 01:43
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами руководителей

Рейтинг из 12 отраслей, в которых руководители зарабатывают больше всего, составил журнал Forbes.
Газета.Ru 03:06
Экономика

СМИ узнали об одобрении Медведевым условий для инвестиций из ФНБ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил условия инвестирования средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Rambler News Service 01:54
Здоровье

Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D

Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
Известия вчера в 19:13
Экономика

Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд

Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
ТАСС 02:30
Происшествия

Пьяный депутат в Марий Эл насмерть сбил на машине подростка

Депутат одного из сельских поселений Марий Эл насмерть сбил подростка в Волжском районе республики, сообщает СКР по региону.
Интерфакс 02:38
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein

Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
REGNUM вчера в 11:53
Фигурное катание

Навка: Медведева миновала этап взросления, а Загитова еще нет

Организм олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой еще находится в стадии взросления и развития, тогда как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уже прошла данный этап, заявила в интервью РИА Новости победительница ОИ-2006 в танцах на льду Татьяна Навка.
РИА Новости 03:01
Авто

Кошмар наяву. Илон Маск представил Tesla Cybertruck

На фотографиях - долгожданный электрический пикап Tesla Cybertruck и, с субъективной точки зрения, выглядит он просто ужасно.
Top Gear Russia 01:03
Политика

Минюст попросил приостановить деятельность «Гражданской инициативы»

Министерство юстиции просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 02:22
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском вчера в 04:07
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Происшествия

Новое уголовное дело завели на экс-министра строительства Ставрополья

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Когарлыцкого завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, в рамках которого он был задержан 6 ноября.
REGNUM 02:59
Экономика

«НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году

Ни один проект производителя газа "НОВАТЭК" не получит поддержки из бюджета в 2020 году, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства, пишет газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:29
Здоровье

В Госдуме оценили идею новых правил медосмотра для водителей

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал идею нового порядка медосмотра для водителей.
RT на русском 22 ноября в 08:59
Политика

Жириновский предлагает расширить пределы самообороны

Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Вести.Ru 02:18
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Общество

В России зафиксировали рекордные 1,4 тысячи акций протеста с начала года

С начала года в России прошло 1443 протеста, это рекордное число акций за последние несколько лет, сообщают в Центре социально-трудовых прав (ЦСТП).
Daily Storm 00:57
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