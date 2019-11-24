Музыка
Аргументы неделиПредставительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Участница из Польши Виктория Габор стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019", финал которого прошёл в городе Гливице. Известно, что по итогам голосования профессионального жюри и зрителей девушка набрала 278 баллов.
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Кино
Трейлер нового сезона «Доктора Кто» опубликован в Сети
Происшествия
В Черном море утонули 14 тысяч овец
Музыка
Игорь Крутой пожелал участникам детского Евровидения хорошо выступить
Композитор и продюсер Игорь Крутой пожелал российским участникам международного конкурса "Детское Евровидение-2019" Татьяне Меженцевой и Денберелу Ооржаку хорошо выступить и достойно представить страну.
Политика
Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе
Международный общественный трибунал, призванный рассмотреть провокацию украинских военных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, состоится весной 2020 года, передает РИА Новости.
Культура
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
Политика
Экс-«народный мэр» Горловки признался в работе на украинскую разведку
Бывший «народный мэр» города Горловка в Донецкой Народной Республике Эдуард Матюха оказался шпионом.
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Экономика
«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
Общество
Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России
Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Две недели проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье
Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Экономика
Банки предложили оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Чтобы корректно оценить доход клиентов, которые не могут подтвердить заработок документами, участники рынка ЦБ предложили анализировать расходы по картам заемщиков.
Политика
Трамп отправил в отставку министра ВМС США
До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Авто
Цены на автомобили повысятся из-за утильсбора с 2020 года в России
Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке.
Транспорт
Губернатор Кубани выступил за перенос железной дороги с побережья Сочи
Слова главы Кубани связаны с недавним заявлением министра транспорта России Евгения Дитриха о том, что в конце 2019 года должны появиться первые варианты проекта строительства новой трассы Джубга-Сочи.
Происшествия
Пожар на шахте в Коми локализован
Общество
Голодец выразила соболезнования в связи со смертью Вербицкой
Вице-премьер России Ольга Голодец выразила соболезнования в связи со смертью президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой, отметив её вклад в развитие филологии и сохранение русского языка.
Политика
Как на слушаниях по импичменту Трампа обсуждали RT
Телеканал RT обсудили в ходе публичных слушаний в конгрессе по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Экономика
В понедельник эксперты обсудят закон о категоризации инвесторов
Накануне предстоящей в понедельник конференции участники рынка делятся своими мнениями о самом обсуждаемом законопроекте сезона - о категоризации инвесторов.
Происшествия
Следователь из Сочи пожаловалась матери накануне самоубийства
23-летняя следовательница Хостинского отдела полиции в Сочи Мария Клочкова жаловалась матери на тяжелый график работы за несколько дней до самоубийства.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Кино
Мединский разрекламировал новый российский блокбастер
Министр культуры РФ Владимир Мединский в соцсетях посоветовал своим подписчикам сходить на новый российский фильм «Аванпост», отметил, что он опережает многие голливудские фильмы на сходную тематику.
Футбол
«Лицо попроще сделайте»: фанаты ЦСКА поддержали Гончаренко
Во время игры болельщики московского клуба растянули несколько баннеров с указаниями главного тренера Виктора Гончаренко, который пропускает матч из-за дисквалификации за нецензурное обращение к арбитрам в перерыве поединка прошлого тура с «Сочи».
Общество
Состав «группы отравителей ГРУ» обнародован в Болгарии
В «группу отравителей ГРУ» включены Сергей Федотов (настоящее имя, по утверждению расследователей, — Денис Сергеев), Георгий Горшков (Петр Борисов), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Николай Кононихин (Николай Ежов), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Общество
Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане
Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.
Происшествия
Москвич приехал в Липецк и своровал игровые диски
По подозрению в краже задержан неработающий ранее судимый местный житель.
Фигурное катание
Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию
В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Футбол