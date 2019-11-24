Музыка

Аргументы неделиАргументы неделиПредставительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Участница из Польши Виктория Габор стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019", финал которого прошёл в городе Гливице. Известно, что по итогам голосования профессионального жюри и зрителей девушка набрала 278 баллов.
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Представительница Польши выиграла Детское Евровидение

RT на русскомвчера в 14:17

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Известиявчера в 12:54

«Детское Евровидение - 2019» выиграла исполнительница из Польши

ТАССвчера в 12:44

Второй год подряд «Детское Евровидение» выиграла участница из Польши

РБКвчера в 12:47

Виктория Габор победила на «Детском Евровидении»

Газета.Ruвчера в 12:42

Детское Евровидение выиграла представительница Польши

РИА Новостивчера в 12:41

На «Детском Евровидении» победила девочка из Польши

Вести.Ruвчера в 12:37
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Происшествия

Дворники устроили массовую драку в центре Москвы

ТАСС 00:59
Кино

Трейлер нового сезона «Доктора Кто» опубликован в Сети

iReactor 23 ноября в 12:42
Происшествия

В Черном море утонули 14 тысяч овец

Lenta.ru вчера в 20:47
Музыка

Игорь Крутой пожелал участникам детского Евровидения хорошо выступить

Композитор и продюсер Игорь Крутой пожелал российским участникам международного конкурса "Детское Евровидение-2019" Татьяне Меженцевой и Денберелу Ооржаку хорошо выступить и достойно представить страну.
РИА Новости 23 ноября в 04:12
Политика

Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе

Международный общественный трибунал, призванный рассмотреть провокацию украинских военных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, состоится весной 2020 года, передает РИА Новости.
Российская газета 01:44
Культура

Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару

РИА Новости вчера в 17:59
Политика

Экс-«народный мэр» Горловки признался в работе на украинскую разведку

Бывший «народный мэр» города Горловка в Донецкой Народной Республике Эдуард Матюха оказался шпионом.
REGNUM 00:17
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Экономика

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
Газета.Ru 00:36
Общество

Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России

Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
BFM.ru вчера в 23:01
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Две недели проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 16:56
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье

Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
RT на русском 01:20
Экономика

Банки предложили оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Чтобы корректно оценить доход клиентов, которые не могут подтвердить заработок документами, участники рынка ЦБ предложили анализировать расходы по картам заемщиков.
Газета.Ru 01:57
Политика

Трамп отправил в отставку министра ВМС США

До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Российская газета вчера в 19:18
Авто

Цены на автомобили повысятся из-за утильсбора с 2020 года в России

Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке.
Газета.Ru 01:31
Транспорт

Губернатор Кубани выступил за перенос железной дороги с побережья Сочи

Слова главы Кубани связаны с недавним заявлением министра транспорта России Евгения Дитриха о том, что в конце 2019 года должны появиться первые варианты проекта строительства новой трассы Джубга-Сочи.
Коммерсантъ Краснодар 00:57
Происшествия

Пожар на шахте в Коми локализован

Вести.Ru 00:45
Общество

Голодец выразила соболезнования в связи со смертью Вербицкой

Вице-премьер России Ольга Голодец выразила соболезнования в связи со смертью президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой, отметив её вклад в развитие филологии и сохранение русского языка.
RT на русском вчера в 15:56
Политика

Как на слушаниях по импичменту Трампа обсуждали RT

Телеканал RT обсудили в ходе публичных слушаний в конгрессе по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа.
RT на русском 01:01
Экономика

В понедельник эксперты обсудят закон о категоризации инвесторов

Накануне предстоящей в понедельник конференции участники рынка делятся своими мнениями о самом обсуждаемом законопроекте сезона - о категоризации инвесторов.
Finam.Ru 22 ноября в 08:52
Происшествия

Следователь из Сочи пожаловалась матери накануне самоубийства

23-летняя следовательница Хостинского отдела полиции в Сочи Мария Клочкова жаловалась матери на тяжелый график работы за несколько дней до самоубийства.
Газета.Ru вчера в 09:56
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Кино

Мединский разрекламировал новый российский блокбастер

Министр культуры РФ Владимир Мединский в соцсетях посоветовал своим подписчикам сходить на новый российский фильм «Аванпост», отметил, что он опережает многие голливудские фильмы на сходную тематику.
Свободная Пресса 01:50
Футбол

«Лицо попроще сделайте»: фанаты ЦСКА поддержали Гончаренко

Во время игры болельщики московского клуба растянули несколько баннеров с указаниями главного тренера Виктора Гончаренко, который пропускает матч из-за дисквалификации за нецензурное обращение к арбитрам в перерыве поединка прошлого тура с «Сочи».
Metaratings вчера в 12:22
Общество

Состав «группы отравителей ГРУ» обнародован в Болгарии

В «группу отравителей ГРУ» включены Сергей Федотов (настоящее имя, по утверждению расследователей, — Денис Сергеев), Георгий Горшков (Петр Борисов), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Николай Кононихин (Николай Ежов), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Национальная служба новостей вчера в 06:43
Общество

Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане

Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.
ФАН вчера в 22:58
Происшествия

Москвич приехал в Липецк и своровал игровые диски

По подозрению в краже задержан неработающий ранее судимый местный житель.
ГТРК Липецк 01:01
Фигурное катание

Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию

В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Вести.Ru 23 ноября в 08:32
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Футбол

«Спартак» не сумел победить на выезде «Урал»

Российская газета вчера в 08:15
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