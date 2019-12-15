Общество

ТАССТАССПредставительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
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Победительницей конкурса «Мисс мира» стала представительница Ямайки

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Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира 2019»

РБКвчера в 14:04

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«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки

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Представительница Ямайки стала «Мисс мира»

РИА Новостивчера в 12:25

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

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