Общество

ИзвестияИзвестия«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки

Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Об этом сообщается на сайте конкурса в субботу, 14 декабря. Церемония награждения состоялась в Лондоне.
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Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира 2019»

РБК14:04

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

ТАСС12:21

Победу в конкурсе «Мисс мира» одержала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх

Эхо Москвы13:03

«Мисс мира-2019» стала представительница Ямайки 23-летняя Тони-Энн Сингх

Говорит Москва13:01

Представительница Ямайки стала «Мисс мира»

РИА Новости12:25

«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки

Известия13:49

Выбрана новая «Мисс мира»

Lenta.ru12:07
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Политика

В Японии хотят потребовать возвращения всех Курильских островов

Газета.Ru 21:40
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В Петербурге спасли ребенка, которого мать грозилась выбросить из окна

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Российский теннисист Даниил Медведев триумфально завершил представительный турнир в Саудовской Аравии.
Вести.Ru 11:22
Общество

На Восточном начинается монтаж стартового стола для «Ангары»

На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, начинается монтаж оборудования второго стартового стола, сообщил заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
Коммерсантъ 19:55
Политика

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Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК 17:28
Игры

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Компания THQ Nordic официально анонсировала продолжение оригинальной «Готики» (Gothic), которое бело решено переделать в ремейк.
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Политика

В Боливии выпишут ордер на арест Моралеса

Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни, заявила журналистам в субботу и.о. главы страны Жанин Аньес.
Известия 21:04
Политика

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РИА Новости 13:35
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В команде Тутберидзе ответили на нападки в адрес Загитовой

Lenta.ru 15:31
Общество

В России выявили новый канал утечек персональных данных

Компания изучила инсайдерские утечки информации из российских компаний.
РБК 20:37
Армия и оружие

В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете

Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
RT на русском 21:40
Политика

Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

РИА Новости вчера в 02:02
Армия и оружие

В Forbes оценили новейшую российскую подлодку

Авторитетное издание Forbes опубликовало статью о новейшей российской дизель-электрической подводной лодке.
OAnews вчера в 12:37
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
News.ru 14:28
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета вчера в 03:40
Политика

Турция запросила у США покупку Patriot

США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400.
РБК 16:15
Футбол

Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБа

Президент ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на информацию о том, что 75% акций армейского клуба перейдут под контроль госкорпорации ВЭБ.
Sport24.ru вчера в 09:12
Общество

Россияне стали покупать более дорогие смартфоны

«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
Коммерсантъ 21:51
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Происшествия

В Тюмени из-за пожара в наркологическом диспансере завели дело

Следователи завели уголовное дело по факту пожара в наркологическом диспансере в Тюменской области.
Life.ru 06:31
Здоровье

Необычный симптом рака поджелудочной железы назвали медики

Эксперты называют лишь один признак, по которому можно на ранних стадиях распознать рак поджелудочной железы.
Privet-Rostov.ru 02:34
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
РИА Новости 19:13
Спорт

Министра спорта РФ тайно наградили орденом Александра Невского

Министру спорта РФ Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского, по данным Sports.ru.
Примечания вчера в 07:05
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости вчера в 14:14
Кино

Мединский опечален сборами голливудских фильмов в России

В ноябре на деловом завтраке в рамках VIII санкт-петербургского международного культурного форума Мединский раскритиковал фонд кино за неэффективную работу по продвижению российских фильмов за рубежом и в малых городах России.
БИЗНЕС Online вчера в 11:46
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Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru 14:09
Общество

ФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) опровергла данные о десятках миллионов россиян-должников, которых не выпускают за границу.
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На Netflix вышел боевик Майкла Бэя "Призрачная шестерка" (или "Шестеро вне закона") — про команду под руководством таинственного миллиардера, члены которой сражаются со злодеями международного масштаба в режиме инкогнито.
Газета.Ru 02:03
Культура

Мария Шарапова снялась в сериале с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон

Речь идет о сериале «Утреннее шоу», в котором снимаются такие знаменитости как Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
Bimru.ru вчера в 09:56
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