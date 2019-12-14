Общество

ТАССТАССПредставительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
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Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира 2019»

РБК14:04

«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки

Известия13:49

Победу в конкурсе «Мисс мира» одержала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх

Эхо Москвы13:03

«Мисс мира-2019» стала представительница Ямайки 23-летняя Тони-Энн Сингх

Говорит Москва13:01

Представительница Ямайки стала «Мисс мира»

РИА Новости12:25

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

ТАСС12:21

Выбрана новая «Мисс мира»

Lenta.ru12:07
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Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости 16:31
Единоборства

Александр Шлеменко победил экс-бойца UFC Бранча

Как сообщается на сайте «РИА Новости», в Екатеринбурге завершился бой Александра Шлеменко протии американца Дэвида Бранча.
Лезги газет 14:37
Армия и оружие

Новая ракета США угрожает российским C-400

На европейском театре военных действий новая ракета дальностью более 500 км будет нацелена на преодоление российской противовоздушной обороны, представленной зенитными ракетными системами С-400, отметил Рафферти.
Газета.Ru 20:31
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета 18:24
Происшествия

В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа

Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Lenta.ru 02:42
Музыка

Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Lenta.ru 19:52
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Политика

Турция запросила у США покупку Patriot

США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400.
РБК 16:15
Происшествия

Умер отец керченского стрелка Владислава Рослякова

Отец керченского стрелка Владислава Рослякова Игорь Рослякова скончался в больнице.
Регион online 09:37
Гаджеты

AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 5500 XT

IT-World вчера в 05:40
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
StarHit.ru 13:00
Политика

Японские коммунисты призвали вернуть весь Курильский архипелаг

Коммунист считает, что последним мирным документом, подписанным двумя странами, является заключенный в 1875 году Договор о обмене Курильских островов на Сахалин.
РЕН ТВ 21:40
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения Украины коррупцией

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.
РИА Новости 09:15
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала фото без бюстгальтера

Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новую фотографию в платье и при этом без бюстгальтера.
Discover24 04:40
Экономика

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 19:47
Армия и оружие

Силы ПВО на учениях отразили условный массированный авиаудар по Москве

РБК 03:08
Армия и оружие

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в порядка 7,5 километра от белорусской границы.
РИА Новости 18:55
Хоккей

Скончался знаменитый белорусский хоккеист Владимир Цыплаков

ФАН 19:06
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс 07:39
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM вчера в 05:49
Музыка

Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

URA.Ru вчера в 17:35
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань 09:00
Кино

Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»

Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»
Экспресс газета вчера в 15:49
Происшествия

В Ярославской области задержали школьника за избиение мальчика

В Ярославской области следователи задержали 15-летнего школьника, который подозревается в том, что вместе с товарищами жестоко избил 13-летнего мальчика.
RT на русском 09:26
Гаджеты

Microsoft показала новый логотип Windows

Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.
The GEEK 12 декабря в 15:25
Гаджеты

Time назвал десять лучших гаджетов уходящего десятилетия

Time составил список топ-10 гаджетов уходящего десятилетия.
Life.ru 19:37
Единоборства

Превью UFC 245: Нуньес — Де Рандами

«Чемпионат» представляет вашему вниманию превью этого поединка.
Чемпионат 08:27
Экономика

ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием

Высокие комиссии не помогают борьбе с отмыванием, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Выходит, что, пока деньги у тебя на счете, они не преступные, а когда человек их получает или снимает со своего же счета наличность – преступные».
Ведомости 12 декабря в 12:36
Политика

Глава МИД Украины пожаловался на невозможность обмануть Путина

Все уловки делегации Украины на «нормандском саммите» в Париже наталкивались на принципиальную позицию президента России Владимира Путина, постоянно ссылавшегося на текст Минских соглашений, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
Экономика сегодня 04:16
Наука

Самую глубокую точку на суше обнаружили в Антарктиде

Группа исследователей под руководством ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружила в Антарктиде самую глубокую точку на суше, пишет сайт argumenti.ru.
Вечерняя Москва вчера в 09:14
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