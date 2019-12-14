Общество

ТАССТАССПредставительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
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«Мисс мира-2019» стала представительница Ямайки 23-летняя Тони-Энн Сингх

Говорит Москва13:01

«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки

Известия13:49

Победу в конкурсе «Мисс мира» одержала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх

Эхо Москвы13:03

Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира 2019»

РБК14:04

Представительница Ямайки стала «Мисс мира»

РИА Новости12:25

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

ТАСС12:21

Выбрана новая «Мисс мира»

Lenta.ru12:07
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Стрельба была открыта в субботу в торговом центре Cumberland в американском округе Кобб (штат Джорджия).
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По словам главы Минпромторга Мантурова, запуск серийного производства назначен на первый квартал 2021 года.
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Армия и оружие

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В течение последних 17 лет специалисты зафиксировали более 500 случаев несанкционированного копирования российского вооружения и военной техники.
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Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
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Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала список продуктов, употребление которых исследователи из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы.
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Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун

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