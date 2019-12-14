Общество
ТАССПредставительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
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Россиянка Алина Санько вошла в топ-12 «Мисс Мира». Рассказываем, кто стал его победительницей
Екатеринбург Онлайнвчера в 13:32
Победу в конкурсе «Мисс мира» одержала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх
Эхо Москвывчера в 13:03
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