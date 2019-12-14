Общество

ТАССТАССПредставительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
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Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира 2019»

РБК14:04

«Мисс мира-2019» стала представительница Ямайки 23-летняя Тони-Энн Сингх

Говорит Москва13:01

Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира»

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Вести.Ru12:52

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