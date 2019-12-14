Общество
ТАССПредставительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
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Политика
Киев может попросить ООН о помощи миротворцев в Донбассе
Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина» сообщил, что он вполне может обратится за помощью для того, чтобы отправить в этот регион миротворческие силы ООН.
Общество
Facebook запустит на Украине программу против дезинформации
Программу против дезинформации запустит социальная сеть Facebook на Украине.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Хоккей
Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции
Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко
Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.
Единоборства
Шлеменко досрочно победил Бранча на турнире в Екатеринбурге
Россиянин Александр Шлеменко одержал досрочную победу над американцем Дэвидом Бранчем в рамках турнира RCC7 в Екатеринбурге.
Футбол
Озил обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае
Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
Шоу-бизнес
Британский актёр Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака
Представитель британского актёра Колина Ферта 13 декабря сделал заявление о его расставании с женой Ливией.
Авто
Появилась полная информация о «Русском Прадо»
Как стало известно, новый внедорожник готовится к запуску и по некоторым данным, премьера его состоится уже в 2020 году.
Футбол
АЕК победил «Ксанти» в первом матче под руководством Массимо Карреры
Экс-тренер московского "Спартака" Массимо Каррера начал карьеру в АЕКе с победы над "Ксанти" в матче 14-го тура чемпионата Греции по футболу.
Экономика
Лукашенко одобрил получение кредита у Китая в размере $500 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китайской Народной Республикой срочного кредита в размере 3,5 млрд юаней (около $500 млн) в качестве основы для дальнейших переговоров и поручил минфину Белоруссии подписать кредитное соглашение.
Политика
Песков назвал Россию островком стабильности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Биатлон
Женская сборная России завоевала серебро в эстафете
Политика
Пристайко рассказал о заданиях Зеленского к «нормандскому саммиту»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что перед следующей встречей в "нормандском формате" Киеву предстоит решить четыре задачи.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сделала свой главный выбор в шоу «План Б»
Музыка
Названы самые популярные видеоклипы на YouTube за десять лет
Mossovetinfo.ru – Названа десятка самых популярных видеороликов по количеству просмотров на видеохостинге YouTube с 2010 до конца 2019 года, сообщает Forbes.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Гаджеты
Samsung презентовал новое поколение смартфонов Galaxy A
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера
Артистка предстала на публике в смелом образе. 31-летняя российская актриса Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера.
Игры
THQ Nordic выпустила прототип ремейка первой Gothic
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Политика
Зеленский пообещал изменить минские соглашения
Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Происшествия
В Башкирии произошёл пожар на складе
«В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.
Экономика
Силуанов: софинансирование проектов из ФНБ привлечет частные инвестиции в 5-7 трлн рублей
Правительство рассчитывает за три года привлечь частные инвестиции в 5-7 трлн рублей при софинансировании проектов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 трлн рублей.
Шоу-бизнес
Дима Билан рассказал о потере двоих детей и алкогольной зависимости
Российский исполнитель Дима Билан рассказал о своей неудачной попытке стать отцом.