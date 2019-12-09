Общество

Вести.RuВести.RuПредставительница ЮАР стала «Мисс Вселенной 2019»

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Стало известно имя обладательницы титула "Мисс Вселенная 2019". Ей стала 26-летняя Зозибини Тунци из Южно-Африканской Республики.
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Представительница ЮАР стала новой «Мисс Вселенная»

РЕН ТВ22:49

Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»

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Определена победительница «Мисс Вселенная 2019»

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Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»

РИА Новости22:30

Представительница ЮАР стала «Мисс Вселенной 2019»

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