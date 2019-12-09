Общество
Вести.RuПредставительница ЮАР стала «Мисс Вселенной 2019»
Стало известно имя обладательницы титула "Мисс Вселенная 2019". Ей стала 26-летняя Зозибини Тунци из Южно-Африканской Республики.
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Политика
В Париже забросали яйцами украинцев
Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
Политика
Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма
Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Происшествия
СМИ узнали об умершем у тела матери подростке с ДЦП в Удмуртии
Подросток с тяжелой формой ДЦП на протяжении недели умирал в одной квартирe co своей ранеe скончавшейся матерью.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Общество
Эксперты рассказали, как компании в России будут проводить корпоративы
Порядка 40% новогодних корпоративов в России пройдут в ресторанах, отмечать праздник в офисе планируют 17% компаний, не собираются устраивать вечеринку по тем или иным причинам 18%, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Экономика
Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России
На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.
Общество
С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги
Первым законопроектом предлагается пополнить список "неприкосновенных" доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности.
Политика
Протестующие разбили палатки у офиса Зеленского
Общество
«Медуза»: одним из хакеров Evil Corp может быть сын экс-мэра Химок
Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, обвиняемой в похищении более $100 млн из 300 банков в 40 странах, может являться Андрей Ковальский — сын экс-мэра Химок Владимира Стрельченко, сообщает «Медуза».
Фигурное катание
Алёна Косторная выиграла финал Гран-при
В Турине завершился финал Гран-при. На "десерт" была произвольная программа у женщин. Здесь состязались сразу четыре россиянки.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Политика
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года
Американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире.
Общество
Православные христиане отмечают Юрьев день
9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Общество
В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем.
Армия и оружие
В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»
Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Гаджеты
В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C
В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Политика
FT: КНР откажется от произведенной за рубежом компьютерной техники через три года
Правительство КНР распорядилось через три года полностью отказаться от использования в государственных учреждениях и общественных организациях компьютерного оборудования и программного обеспечения, созданных за пределами страны.
Происшествия
В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил
В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару произвела фурор на «Песне года»
София Ротару, как и обещала, появилась на "Песне года". 72-летняя певица превосходно выглядела и пребывала в прекрасном расположении духа.