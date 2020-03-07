Политика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиПредставительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

Представительство украинского президента Зеленского выступило против возобновления поставок воды в Крым. В сообщении «представительства» отмечается, что подача воды на полуостров приведёт к ослаблению давления на Россию. В «представительстве» поставки воды в Крым назвали недопустимыми.
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Представительство Зеленского в Крыму выступило категорически против подачи воды на полуостров

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Представительство Зеленского назвало «неприемлемым» возобновление подачи воды в Крым

Комсомольская правда02:13

Представительство президента Украины выступило против подачи воды в Крым

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Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

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В Совфеде посмеялись над бунтом офиса Зеленского против водоснабжения Крыма

Национальная служба новостей03:05

Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

РИА Новостивчера в 23:10
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
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В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

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Украина может усилить возможности флота за счет списанных американских кораблей, что позволит изменить баланс сил на Черном море.
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Международный Олимпийский комитет предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подтверждающее подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает РИА Новости.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российско-турецкое соглашение, достигнутое по ситуации в Идлибе, может принести значительные выгоды.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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