Политика
РИА НовостиПредставительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым
В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", возобновление подачи воды в Крым приведет к "ослаблению давления" на Россию. По мнению авторов заявления, возобновление поставок воды также помешает "возвращению" полуострова.
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Представительство президента Украины выступило против подачи воды в Крым
Московский Комсомолецвчера в 23:57
Представительство Зеленского назвало «неприемлемым» возобновление подачи воды в Крым
Комсомольская правда02:13
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