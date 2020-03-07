В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", возобновление подачи воды в Крым приведет к "ослаблению давления" на Россию. По мнению авторов заявления, возобновление поставок воды также помешает "возвращению" полуострова.

Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

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