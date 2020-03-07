Политика
Ореанда-НовостиПредставительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым
Представительство украинского президента Зеленского выступило против возобновления поставок воды в Крым. В сообщении «представительства» отмечается, что подача воды на полуостров приведёт к ослаблению давления на Россию. В «представительстве» поставки воды в Крым назвали недопустимыми.
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В Совфеде посмеялись над бунтом офиса Зеленского против водоснабжения Крыма
Национальная служба новостей03:05
Представительство Зеленского назвало «неприемлемым» возобновление подачи воды в Крым
Комсомольская правда02:13
Представительство президента Украины выступило против подачи воды в Крым
Московский Комсомолецвчера в 23:57
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Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов по прозвищу Орел объяснил, зачем он пнул пояс американского бойца и своего соперника Тони Фергюсона на пресс-конференции перед боем с ним.
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В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
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«Спартак» и ЦСКА оштрафованы на 650 тысяч рублей по итогам матча КР
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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
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Врачи рассказали, сколько яиц можно съедать в день без вреда
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Здание отеля обрушилось на востоке Китая: спасены 16 человек
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Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
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Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Общество
Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов
Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».
Футбол
Салах – первый после Оуэна в «Ливерпуле» с 20+ голами в 3 сезонах подряд. У него 70 мячей в 100 матчах АПЛ
Транспорт
Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус
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Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Авто
В России уже появился внедорожник Haval H5
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В Мурманской области выявлен первый случай заражения коронавирусом
В пятницу, 6 марта 2020 года, в Мурманской области был выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Общество
Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова
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У лидера правящей партии Италии обнаружили коронавирус
Лидер правящей Демократической партии Италии, губернатор области Лацио Никола Дзингаретти сообщил, что врачи подтвердили у него заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Гаджеты
В WhatsApp появилась «темная тема»
В мессенджере WhatsApp появилась возможность выбрать темное оформление интерфейса (так называемую «темную тему»), сказано в сообщении, опубликованном в официальном вблоге мессенджера.
Общество
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта
Футбол
Арбитр Федотов назвал причину вольнения с «Матч ТВ»
Бывший арбитр Российской Премьер-лиги Игорь Федотов рассказал о причинах прекращения своей работы на телеканале "Матч ТВ" в качестве эксперта по спорным эпизодам.
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