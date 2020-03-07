Представительство украинского президента Зеленского выступило против возобновления поставок воды в Крым. В сообщении «представительства» отмечается, что подача воды на полуостров приведёт к ослаблению давления на Россию. В «представительстве» поставки воды в Крым назвали недопустимыми.

Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

Политика Зеленский обеспокоен попыткой Макрона наладить контакт с Москвой Глава "незалежной" дал интервью Guardian Президент Украины Владимир Зеленский признался, что обеспокоен попыткой лидера Франции Эммануэля Макрона наладить отношения с Москвой.

Единоборства Нурмагомедов объяснил свое поведение перед боем с Фергюсоном Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов по прозвищу Орел объяснил, зачем он пнул пояс американского бойца и своего соперника Тони Фергюсона на пресс-конференции перед боем с ним.

Политика Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.

Политика В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Политика В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.

Общество Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».

Энергетика ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.

Авто В России уже появился внедорожник Haval H5 Новый кроссовер Haval H5 станет возрождённой версией ранее популярного на нашем рынке внедорожника Great Wall Hover H5.

Общество Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.

Политика У лидера правящей партии Италии обнаружили коронавирус Лидер правящей Демократической партии Италии, губернатор области Лацио Никола Дзингаретти сообщил, что врачи подтвердили у него заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

Гаджеты В WhatsApp появилась «темная тема» В мессенджере WhatsApp появилась возможность выбрать темное оформление интерфейса (так называемую «темную тему»), сказано в сообщении, опубликованном в официальном вблоге мессенджера.