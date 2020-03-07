Политика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиПредставительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

Представительство украинского президента Зеленского выступило против возобновления поставок воды в Крым. В сообщении «представительства» отмечается, что подача воды на полуостров приведёт к ослаблению давления на Россию. В «представительстве» поставки воды в Крым назвали недопустимыми.
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Представительство Зеленского в Крыму выступило категорически против подачи воды на полуостров

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Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

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Команда Зеленского выступила против подачи воды в Крым

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Представительство Зеленского назвало «неприемлемым» возобновление подачи воды в Крым

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Представительство президента Украины выступило против подачи воды в Крым

Московский Комсомолецвчера в 23:57

Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

РИА Новостивчера в 23:10
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В провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилось здание отеля.
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Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
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Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».
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В пятницу, 6 марта 2020 года, в Мурманской области был выявлен первый случай заражения коронавирусом.
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В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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