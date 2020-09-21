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Российская газета
Российская газета

Представителя Крыма оборвали во время выступления на форуме ООН

Выступление представителя Крыма, сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца прервали во время его выступления на Европейском региональном форуме ООН. Об этом сам Чегринец сообщил РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что его выступление на Европейском региональном форуме ООН прервали.
РИА Новости10:24
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Вести Крым

В ООН прервали крымчанина за слова о российском статусе полуострова

Вести Крым13:26
РИА Новости Крым

Крымчанина прервали в ООН после слов о принадлежности полуострова

РИА Новости Крым12:12
КИА

Абсолютное большинство белорусов выступают за укрепление отношений с Москвой, — председатель белорусской общины Крыма

КИА10:58
URA.Ru

Представителю Крыма не дали договорить на форуме ООН

URA.Ru11:23
Lenta.ru

Представителю Крыма не дали договорить на форуме ООН

Lenta.ru10:38
Известия

Представителя Крыма прервали на форуме ООН

Известия10:00
РИА Новости

Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

РИА Новости10:24

Динамо — Ахмат 1:0

Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и грозненским "Ахматом".
Газета.Ru11:07

Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планета09:24
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Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостейвчера в 23:12
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