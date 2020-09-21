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Российская газета
Российская газета

Представителя Крыма оборвали во время выступления на форуме ООН

Выступление представителя Крыма, сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца прервали во время его выступления на Европейском региональном форуме ООН. Об этом сам Чегринец сообщил РИА Новости.В источнике
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РИА Новости

Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что его выступление на Европейском региональном форуме ООН прервали.
РИА Новостивчера в 10:24
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В Госдуме отреагировали на прерванное в ООН выступление представителя Крыма

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Хорошо, что только прервали? Депутат объяснил, как далеко зайдут в ООН, реагируя на российский Крым

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В ООН прервали крымчанина за слова о российском статусе полуострова

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Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

РИА Новостивчера в 10:24

Мостовая древней китайской столицы была найдена в провинции Хэнань

Лоян, 22 сентября 2020, 05:24 — REGNUM Археологи обнаружили дорогу протяженность 2,5 км возрастом почти 2000 лет на месте раскопок в древней столице Лоян центральной китайской провинции Хэнань, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.
REGNUM22:24
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Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
Коммерсантъвчера в 10:38
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
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В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБКвчера в 04:15
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На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
Известиявчера в 05:32
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Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает со ссылкой на источники в следственных кругах, что Германия не может начать уголовное расследование произошедшего с Алексеем Навальным и предъявить какие-либо обвинения, поскольку инцидент произошел не на территории ФРГ.
Вести.Ru19:43
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Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостей19 сентября в 18:35
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