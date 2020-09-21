Представителя Крыма оборвали во время выступления на форуме ООН
Выступление представителя Крыма, сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца прервали во время его выступления на Европейском региональном форуме ООН. Об этом сам Чегринец сообщил РИА Новости.В источнике
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Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что его выступление на Европейском региональном форуме ООН прервали.
РИА Новостивчера в 10:24
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