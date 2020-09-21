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Российская газета
Российская газета

Представителя Крыма оборвали во время выступления на форуме ООН

Выступление представителя Крыма, сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца прервали во время его выступления на Европейском региональном форуме ООН. Об этом сам Чегринец сообщил РИА Новости.В источнике
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РИА Новости

Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что его выступление на Европейском региональном форуме ООН прервали.
РИА Новостивчера в 10:24
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URA.Ru

В Госдуме оценили срыв выступления представителя Крыма в ООН

URA.Ruвчера в 15:45
РИА Новости

Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

РИА Новостивчера в 10:24
РИА Новости Крым

Крымчанина прервали в ООН после слов о принадлежности полуострова

РИА Новости Крымвчера в 12:12
КИА

Абсолютное большинство белорусов выступают за укрепление отношений с Москвой, — председатель белорусской общины Крыма

КИАвчера в 10:58
Lenta.ru

Представителю Крыма не дали договорить на форуме ООН

Lenta.ruвчера в 10:38
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Представителя Крыма прервали на форуме ООН

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Раскрыт последний секрет «Авангарда»

В День оружейника президент Владимир Путин впервые назвал имя конструктора, ставшего идеологом создания супероружия – гиперзвукового маневрирующего ядерного блока «Авангард», почетного гендиректора – почетного генконструктора НПО машиностроения Герберта Ефремова.
Независимая газетавчера в 11:50

Делягин назвал сроки начала мощного кризиса в России

Эксперт считает, что, если такая схема поддержки не принесёт необходимых для экономики результатов, то фактически российское правительство окажется в ситуации мощного финансового кризиса, поскольку основной инструмент восстановления экономической активности государства окажется недееспособным.
Южный Федеральныйвчера в 22:20
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В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РБКвчера в 09:45
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Мировые рынки накрыла вторая волна

Столь дружно и стремительно европейские индексы не снижались более трех месяцев: 11 июня ФРС ухудшила оценку роста ВВП США, что в сочетании с усилившимися рисками второй волны коронавируса спровоцировало падение мировых и европейских индексов на 4–7%, а также ранее, в марте, когда на фоне всеобщего карантина и ожидания мировой рецессии падение индексов достигало 4–11% в день.
Коммерсантъвчера в 14:59