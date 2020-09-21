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РИА Новости
РИА Новости

Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

Европейский региональный форум Организации Объединенных Наций посвящен противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам и проходит в Женеве. Чегринец участвует в нем в режиме видеоконференцсвязи.В источнике
Казбек Тайсаевроссийский политик
Крым вернулся в родную гавань, вы об этом знаете. Крым – это частица России, и когда-нибудь с этим все смирятся. Сегодня, конечно, будут делать все для того, чтобы разыгрывать эту карту и не только прерывать выступления, но и на большее могут пойти.
С чего всё началось
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Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

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Заместитель Меркель высказался в поддержку «Северного потока – 2»

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Отслуживший российский спутник «Метеор-Э» во вторник сойдет с орбиты

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Сегодня ночью состоялся очередной полуфинальный матч в рамках плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации Второй поединок в серии прошёл между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Денвер Наггетс".
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