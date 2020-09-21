Крым вернулся в родную гавань, вы об этом знаете. Крым – это частица России, и когда-нибудь с этим все смирятся. Сегодня, конечно, будут делать все для того, чтобы разыгрывать эту карту и не только прерывать выступления, но и на большее могут пойти.