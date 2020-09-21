Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости 

Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

Европейский региональный форум Организации Объединенных Наций посвящен противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам и проходит в Женеве. Чегринец участвует в нем в режиме видеоконференцсвязи.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что его выступление на Европейском региональном форуме ООН прервали.
РИА Новости10:24
Подробнее о событии
РИА Новости Крым

Крымчанина прервали в ООН после слов о принадлежности полуострова

РИА Новости Крым12:12
РИА Новости

Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

РИА Новости10:24
URA.Ru

Представителю Крыма не дали договорить на форуме ООН

URA.Ru11:23
КИА

Абсолютное большинство белорусов выступают за укрепление отношений с Москвой, — председатель белорусской общины Крыма

КИА10:58
Lenta.ru

Представителю Крыма не дали договорить на форуме ООН

Lenta.ru10:38
Известия

Представителя Крыма прервали на форуме ООН

Известия10:00
RT на русском

На форуме ООН прервали выступление представителя Крыма

RT на русском12:03

Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планета09:24
8

Главы МИД стран ЕС отказались признать Лукашенко лидером Белоруссии

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза заявили об отказе признать президента Республики Беларусь Александра Лукашенко легитимным главой государства и выступили за проведение новых выборов в стране.
Наша версия11:59
16

Фильм «Стрельцов» выйдет в прокат в Европе

Спортивную драму Ильи Учителя "Стрельцов" с Александром Петровым в главной роли покажут с 4 октября в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".
РИА Новости09:54