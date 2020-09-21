Европейский региональный форум Организации Объединенных Наций посвящен противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам и проходит в Женеве. Чегринец участвует в нем в режиме видеоконференцсвязи.

С чего всё началось Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что его выступление на Европейском региональном форуме ООН прервали. РИА Новости 10:24