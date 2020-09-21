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РИА Новости
РИА Новости

Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

Европейский региональный форум Организации Объединенных Наций посвящен противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам и проходит в Женеве. Чегринец участвует в нем в режиме видеоконференцсвязи.В источнике
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Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что его выступление на Европейском региональном форуме ООН прервали.
РИА Новостивчера в 10:24
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Абсолютное большинство белорусов выступают за укрепление отношений с Москвой, — председатель белорусской общины Крыма

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В ООН прервали крымчанина за слова о российском статусе полуострова

Вести Крымвчера в 13:26
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Крымчанина прервали в ООН после слов о принадлежности полуострова

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URA.Ru

В Госдуме оценили срыв выступления представителя Крыма в ООН

URA.Ruвчера в 15:45
Lenta.ru

Представителю Крыма не дали договорить на форуме ООН

Lenta.ruвчера в 10:38
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Представителя Крыма прервали на форуме ООН

Известиявчера в 10:00
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Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

РИА Новостивчера в 10:24

Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".
Газета.Ruвчера в 14:50
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Джей-Хоуп сыграет роль в фильме Marvel

Стоило им начать обсуждать лучшие работы кинокомпании, как BTS начали примерять на себя все образы супергероев и спорить, кто бы сыграл свою роль лучше.
Popcakeвчера в 01:10

Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новостивчера в 04:49
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Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ruвчера в 07:58
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Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14.2

Совсем недавно компания Apple поставила всех в тупик, выпустив первую бета-версию iOS 14.2 для разработчиков всего через несколько дней после того, как iOS 14 была распространена среди общественности.
МИТвчера в 14:38